به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله طباطبایینژاد صبح دوشنبه در دیدار با رضوان اصغری، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان، ایام خطیر جنگ را نه صرفاً یک چالش، که فرصتی برای رشد و بلوغ معنوی جامعه دانست و تصریح کرد که استقامت مردم در ۷۰ شب اخیر، علاوه بر دلگرمی نیروهای مسلح، بستری کمنظیر برای تربیت کودکان و نوجوانان ایجاد کرده است.
وی با اشاره به حضور میدانی نسل جدید با پرچمهای انقلابی، این پدیده را نشانه بالندگی سریع فکری و دینی فرزندان ایران خواند و افزود: سختیها انسان را به سوی کمال میبرند و این حرکت مستمر مردمی، فرآیندی تربیتی بیبدیل برای آیندهسازان کشور رقم زده است.
امامجمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر لزوم بیاعتمادی به وعدههای دشمن، یادآور شد که مذاکرات گذشته صرفاً برای اثبات صلحطلبی ایران بود، اما دشمن با نقض آشکار تمامی پیششرطها، چهره دروغین خود را به جهانیان نشان داد و ماهیت غیرقابلاعتماد خود را بیش از پیش نمایان ساخت.
تجهیز ۲۰ تیم واکنش سریع و جهادی
در ادامه این دیدار، رضوان اصغری گزارشی از اقدامات عملیاتی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ارائه داد و با اشاره به اجرای موفق «طرح انفاق»، به کنشگریهای ضربتی این نهاد در ساعات آغازین جنگ پرداخت. وی اعلام کرد که راهاندازی فوری ۳۰ موکب مردمی در ۲۴ ساعت نخست، اقدامی استراتژیک برای جلوگیری از تسلط هستههای اغتشاش بر میدان بود.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان اصفهان در ادامه از سازماندهی بیش از ۳۰۰ نیروی جهادی در شهر اصفهان و اعزام نیروهای امدادی از شهرستانهای هرند و ورزنه خبر داد.
به گفته وی، تجهیز ۲۰ تیم واکنش سریع با همکاری هلالاحمر، فعالسازی شبکه آشپزخانههای خانگی توسط گروههای جهادی خواهر برای تأمین غذای نیروهای امدادی و امنیتی و همچنین راهاندازی کارگاههای تخصصی برای بازسازی منازل و نصب شیشههای آسیبدیده، بخش دیگری از اقدامات لجستیکی این ستاد بود.
اصغری در بخش پایانی گزارش خود، ضمن تأکید بر اولویتبخشی به تکریم خانوادههای شهدا، از شناسایی ۲۵۴ فرزند زیر ۱۸ سال شهدا خبر داد.
وی تصریح کرد که فرآیند بازدیدهای میدانی و ارائه بستههای حمایتی ویژه برای این عزیزان با جدیت و به صورت مستمر در دستور کار این نهاد قرار دارد.
