رازیانی: جنگ رمضان ضرورت حضور میدانی مدیران را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان کردستان اظهار کرد: این شورا باید به‌جای گزارش‌محوری، بر سیاست‌گذاری کلان در حوزه اطلاع‌رسانی تمرکز داشته باشد.

وی افزود: استفاده بهینه از زمان جلسات و تمرکز بر موضوعات راهبردی باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به نقش فضای مجازی غیررسمی گفت: رسانه‌های رسمی در چارچوب سیاست‌های نظام فعالیت می‌کنند اما بخش قابل توجهی از چالش‌های رسانه‌ای در فضای غیررسمی شکل می‌گیرد.

رازیانی تأکید کرد: در صورت نبود تدبیر برای این فضا، صرف فعالیت رسانه‌های رسمی و روابط عمومی‌ها نمی‌تواند پاسخگوی هجمه‌های رسانه‌ای باشد.

وی با اشاره به برگزاری تجمعات مردمی در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: در روزهای ابتدایی جنگ، تجمعات و برنامه‌های مردمی در شهرهای مختلف استان شکل گرفت اما بار اصلی اجرا بر دوش چند دستگاه محدود قرار داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: استانداری و شهرداری بیشترین نقش اجرایی را بر عهده داشتند اما برخی دستگاه‌ها صرفاً در سطح پیشنهاد باقی ماندند.

رازیانی خاطرنشان کرد: مردم نسبت به غیبت برخی مدیران در برنامه‌های میدانی جنگ رمضان گلایه دارند.

وی افزود: حضور مدیران، هنرمندان و چهره‌های مرجع در میدان، مطالبه جدی مردم است و این موضوع نباید نادیده گرفته شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان تصریح کرد: جنگ رمضان موجب شد نگاه‌های بسیاری نسبت به مردم کردستان اصلاح شود و همبستگی و انسجام اجتماعی استان بیش از گذشته دیده شود.

وی در پایان گفت: در کنار این دستاوردها، ضرورت دارد روایت دقیق و منسجم‌تری از واقعیت‌های استان در برابر فضاسازی‌های رسانه‌ای ارائه شود.