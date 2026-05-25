۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

دریایی: اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در جنگ رمضان نقش‌آفرینی مؤثری داشتند

سنندج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با تقدیر از عملکرد رسانه‌ها، هنرمندان و فعالان فرهنگی در جنگ رمضان گفت: اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در این ایام نقش‌آفرینی مؤثری داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان کردستان در سنندج، با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: سوم خرداد یادآور مقاومت، ایثار و پیروزی ملت ایران است و مردم خرمشهر با تکیه بر ایمان، همدلی و توکل به خداوند توانستند دشمن را شکست دهند.

وی افزود: آزادسازی خرمشهر صرفاً یک پیروزی نظامی نبود بلکه پیامدهای بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی به همراه داشت و همان‌گونه که امام خمینی(ره) فرمودند، «خرمشهر را خدا آزاد کرد».

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به جنگ رمضان عنوان کرد: ملت ایران در این نبرد نیز با وحدت، انسجام و روحیه مقاومت، اقتدار خود را به نمایش گذاشتند و هیمنه دشمنان را در هم شکستند.

دریایی ادامه داد: مردم ایران بار دیگر نشان دادند که با تکیه بر باورهای دینی و وحدت ملی می‌توانند در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کنند.

وی با اشاره به نقش فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان در این ایام گفت: اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کردستان در جریان جنگ ۱۲ روزه عملکرد بسیار خوبی داشتند و با انسجام کامل در راستای منافع ملی و تقویت وحدت اجتماعی فعالیت کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان افزود: در این مدت، گزارش‌های خبری، گزارش‌های تصویری، چندین کلیپ و آثار متعدد فرهنگی و هنری در حوزه‌های مختلف از جمله موسیقی، هنرهای نمایشی، پوستر، خوشنویسی و نقاشی تولید و منتشر شد.

دریایی تصریح کرد: رسانه‌های استان در این شرایط حساس، مسئولانه عمل کردند و هیچ‌یک از رسانه‌ها از خطوط قرمز و منافع ملی عبور نکردند.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های مختلف با اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه، علمای دینی و خانواده‌های شهدا خبر داد و گفت: در شهرستان‌های مختلف استان نیز برنامه‌های متعددی برای تبیین ابعاد جنگ، تقویت همبستگی اجتماعی و حمایت از مردم برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان یادآور شد: برگزاری پویش‌های اهدای خون، اجرای تئاتر خیابانی، نمایشگاه‌های هنری و فراخوان تولید آثار فاخر هنری درباره جنگ رمضان از دیگر اقدامات انجام شده در استان بوده است.

دریایی خاطرنشان کرد: هنرمندان و رسانه‌های کردستان در این ایام خوش درخشیدند و نقش مهمی در انعکاس انسجام، همراهی و همدلی مردم استان ایفا کردند.

