به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان کردستان در سنندج، با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: سوم خرداد یادآور مقاومت، ایثار و پیروزی ملت ایران است و مردم خرمشهر با تکیه بر ایمان، همدلی و توکل به خداوند توانستند دشمن را شکست دهند.

وی افزود: آزادسازی خرمشهر صرفاً یک پیروزی نظامی نبود بلکه پیامدهای بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی به همراه داشت و همان‌گونه که امام خمینی(ره) فرمودند، «خرمشهر را خدا آزاد کرد».

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به جنگ رمضان عنوان کرد: ملت ایران در این نبرد نیز با وحدت، انسجام و روحیه مقاومت، اقتدار خود را به نمایش گذاشتند و هیمنه دشمنان را در هم شکستند.

دریایی ادامه داد: مردم ایران بار دیگر نشان دادند که با تکیه بر باورهای دینی و وحدت ملی می‌توانند در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کنند.

وی با اشاره به نقش فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان در این ایام گفت: اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کردستان در جریان جنگ ۱۲ روزه عملکرد بسیار خوبی داشتند و با انسجام کامل در راستای منافع ملی و تقویت وحدت اجتماعی فعالیت کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان افزود: در این مدت، گزارش‌های خبری، گزارش‌های تصویری، چندین کلیپ و آثار متعدد فرهنگی و هنری در حوزه‌های مختلف از جمله موسیقی، هنرهای نمایشی، پوستر، خوشنویسی و نقاشی تولید و منتشر شد.

دریایی تصریح کرد: رسانه‌های استان در این شرایط حساس، مسئولانه عمل کردند و هیچ‌یک از رسانه‌ها از خطوط قرمز و منافع ملی عبور نکردند.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های مختلف با اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه، علمای دینی و خانواده‌های شهدا خبر داد و گفت: در شهرستان‌های مختلف استان نیز برنامه‌های متعددی برای تبیین ابعاد جنگ، تقویت همبستگی اجتماعی و حمایت از مردم برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان یادآور شد: برگزاری پویش‌های اهدای خون، اجرای تئاتر خیابانی، نمایشگاه‌های هنری و فراخوان تولید آثار فاخر هنری درباره جنگ رمضان از دیگر اقدامات انجام شده در استان بوده است.

دریایی خاطرنشان کرد: هنرمندان و رسانه‌های کردستان در این ایام خوش درخشیدند و نقش مهمی در انعکاس انسجام، همراهی و همدلی مردم استان ایفا کردند.