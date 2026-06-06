گلستان هفتم و جنگ ۱۲ روزه در قاب یک جایزه ادبی

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان فراخوان جدید این رویداد داستانی را با محوریت موضوعات مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، شهدای گلستان هفتم و نقش جریان‌های فرقه‌ای در تحولات سیاسی و اجتماعی منتشر کرد.

بر اساس این فراخوان، علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب داستان کوتاه و در سه موضوع «شهادت در گلستان هفتم»، «نقش فرقه‌های ضاله به‌ویژه صوفیه منتسب به گنابادی و بهاییت در حمایت از رژیم صهیونیستی در مقابله با ایران» و «دفاع مقدس ۱۲ روزه و دفاع مقدس رمضان» به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.

آخرین مهلت ارسال آثار ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شده و آیین اختتامیه این دوره از جایزه نیز تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

برگزارکنندگان این رویداد اعلام کرده‌اند در هر یک از موضوعات، نفر اول ۱۲ میلیون تومان، نفر دوم ۱۰ میلیون تومان و نفر سوم ۸ میلیون تومان به همراه لوح تقدیر و تندیس جایزه دریافت خواهند کرد. همچنین به ۱۰ اثر برتر نیز لوح تقدیر اهدا می‌شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه، آثار برگزیده دو دوره اخیر این جایزه در قالب یک مجموعه داستان منتشر خواهند شد.

شرکت‌کنندگان می‌توانند بدون محدودیت در تعداد آثار، داستان‌های خود را در قالب فایل Word و با قلم B Nazanin اندازه ۱۴ به نشانی الکترونیکی دبیرخانه ارسال کنند. امکان ارسال آثار از طریق پیام‌رسان ایتا و تلگرام دبیرخانه نیز فراهم شده است و نویسندگان باید دریافت اثر خود را از دبیرخانه تأیید کنند.

نشانی الکترونیکی دبیرخانه:ja.shahidhadadiyan@gmail.com

شماره تماس دبیرخانه:۰۹۱۹۲۷۰۰۴۸۰

جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان یک جایزه خصوصی و نذر فرهنگی است که توسط خانواده این شهید برگزار می‌شود و با هدف حمایت از تولید آثار داستانی در حوزه مسائل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی فعالیت می‌کند.