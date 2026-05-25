ابلاغ «نظام جامع اخلاق نخبگی» با هدف ارتقای زیست مسئولانه و اخلاق محور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، این بنیاد «نظام جامع اخلاق نخبگی» را با هدف تقویت ابعاد اخلاقی، معرفتی و مسئولیتپذیری اجتماعی نخبگان و استعدادهای برتر کشور ابلاغ کرد. این شیوهنامه در راستای تحقق اهداف سند راهبردی کشور در امور نخبگان و با تکیه بر آموزههای اسلامی و اعتقادی تدوین شده است.
در مقدمه این نظامنامه تأکید شده است که استعداد، موهبتی الهی و امانتی در مسیر خدمت به پیشرفت و عزت کشور است و نخبگان بهعنوان موتور محرک پیشرفت، نقش مهمی در حفظ و ارتقای ارزشهای جامعه دارند. بر همین اساس، «نظام جامع اخلاق نخبگی» بهعنوان نقشهراهی عملی برای زیست نخبگیِ مسئولانه و اثرگذار طراحی شده است.
بر اساس این شیوهنامه، اهدافی همچون تربیت نخبگان اخلاقمدار و متعهد، تقویت اعتماد عمومی به جامعه نخبگانی، تبدیل نخبگان به الگوهای علمی و اخلاقی برای نسل جوان و بهرهگیری بهینه از ظرفیت نخبگان در توسعه متوازن کشور دنبال میشود.
این نظام در سه محور اصلی «اخلاق عمومی»، «اخلاق حرفهای» و «مسئولیتپذیری اجتماعی» تنظیم شده و مؤلفههایی نظیر صداقت و درستگویی، امانتداری، عدالتورزی، تواضع علمی، استقلال رأی، تعهد به کیفیت حرفهای، ترویج علم، مشارکت در حل مسائل جامعه و پاسخگویی در برابر نتایج عملکرد را مورد تأکید قرار داده است.
همچنین بنیاد ملی نخبگان بهعنوان نهاد متولی سیاست گذاری در امور نخبگان کشور، مأموریتهایی از جمله فرهنگسازی در حوزه اخلاق نخبگی، حمایت از مشاورههای اخلاقی، تعریف و اعطای نشان ملی اخلاق نخبگی و نظارت بر حسن اجرای این نظام را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس این ابلاغیه، هدف نهایی از استقرار نظام جامع اخلاق نخبگی، هدایت ظرفیتهای علمی و انسانی نخبگان در مسیر پیشرفت کشور با رعایت اخلاق حرفه ای، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای فرهنگ مسئولیتپذیری در جامعه نخبگانی عنوان شده است.
برای مشاهده متن کامل «نظام جامع اخلاق نخبگی» به اینجا مراجعه کنید.
نظر شما