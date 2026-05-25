سیاستمدار عراقی: نیروهای حشدشعبی خط قرمز ما هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سعودی الساعدی معاون رئیس یکی از فراکسیون های پارلمانی عراق تاکید کرد: تداوم تجاوزات پی در پی علیه نهادهای امنیتی رسمی عراق و در رأس آنها نیروهای حشد شعبی ضربه محکمی به امنیت ملی این کشور به شمار می رود.

وی اضافه کرد، این تجاوزات تلاش های آشکاری برای تضعیف ارکان قدرت در عراق محسوب می شود. تجاوزات آمریکایی صهیونیستی علیه حریم هوایی و زمینی عراق دیگر تنها تجاوزات گذرا نیستند بلکه حملات برنامه ریزی شده به شمار می روند که دولت و پارلمان عراق باید یک موضع گیری قاطع در برابر آنها اتخاذ کند.

الساعدی تصریح کرد: حشد شعبی و نهادهای امنیتی عراق خط قرمز ما هستند و هدف قرار دادن آنها به مثابه حمله مستقیم به صلح داخلی و زمینه سازی برای بازگشت تروریستی ها به کشور محسوب می شود.