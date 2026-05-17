  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۳

عملیات امنیتی بی‌سابقه حشد شعبی نزدیک گذرگاه عربستان

عملیات امنیتی بی‌سابقه حشد شعبی نزدیک گذرگاه عربستان

گزارش های رسانه ای حاکی از عملیات امنیتی بی سابقه نیروهای حشد شعبی اطراف گذرگاه مرزی نزدیک عربستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی اقدامات امنیتی بی سابقه ای را در مناطق منتهی به گذرگاه مرزی عرعر نزدیک عربستان سعودی اتخاذ کرده اند.

وی اضافه کرد، عملیات مذکور بعد از رصد تحرکات مشکوک بقایای گروهک های تروریستی انجام شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای حشد شعبی با پاکسازی مناطق بیابانی نزدیک این گذرگاه بقایای عناصر تروریست را تحت تعقیب قرار دادند. آنها همچنین تعدادی از مخفیگاه های داعش را کشف کرده و بمب های باقی مانده از زمان حملات آنها را خنثی کردند.

کد مطلب 6832158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها