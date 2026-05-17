به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی اقدامات امنیتی بی سابقه ای را در مناطق منتهی به گذرگاه مرزی عرعر نزدیک عربستان سعودی اتخاذ کرده اند.

وی اضافه کرد، عملیات مذکور بعد از رصد تحرکات مشکوک بقایای گروهک های تروریستی انجام شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای حشد شعبی با پاکسازی مناطق بیابانی نزدیک این گذرگاه بقایای عناصر تروریست را تحت تعقیب قرار دادند. آنها همچنین تعدادی از مخفیگاه های داعش را کشف کرده و بمب های باقی مانده از زمان حملات آنها را خنثی کردند.