دستگیری شکارچیان متخلف با سلاح برنو در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، امیدرضا تونی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج، امروز دوشنبه، در جمع خبرنگاران از دستگیری متخلفان شکار و کشف یک قبضه سلاح غیرمجاز در منطقه حفاظتشده این شهرستان خبر داد.
وی در ادامه با تشریح جزئیات این عملیات گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت و کنترل مستمر در زیستگاههای حساس، موفق به شناسایی و بازداشت افرادی شدند که برخلاف قوانین جاری به منطقه حفاظتشده ورود کرده بودند.
تونی در خصوص اقلام مکشوفه افزود: در بازرسی از متخلفان، یک قبضه سلاح «برنو» غیرمجاز به همراه مقادیری تجهیزات جانبی کشف و ضبط شد. پس از تکمیل مستندات، پرونده این افراد برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال گردید.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست کرج، جانفشانی محیطبانان در صیانت از انفال و حیاتوحش را ستودنی خواند و تأکید کرد: پاسداری از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی منطقه، خط قرمز یگان حفاظت محسوب میشود.
وی در پایان با اشاره به عزم جدی این اداره برای مقابله با تخلفات زیستمحیطی، بر برخورد قاطع با متجاوزان به عرصههای طبیعی تأکید کرد و صیانت از حیاتوحش را از اولویتهای اصلی و همیشگی برنامههای این اداره برشمرد.
