به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آبت الله حسین نوری همدانی به اجلاسیه تشکل اساتید حوزه علمیه به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَی سَیِّدِنَا وَ نَبِیِّنَا أَبِی الْقَاسِمِ الْمُصْطَفَی مُحَمَّدٍ، وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ، سِیَّمَا بَقِیَّةِ اللَّهِ فِی الْأَرَضِینَ، وَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِینَ إِلَی یَوْمِ الدِّینِ.

قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَة أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنی وَ فُرادی



با عرض تسلیت شهادت مولای ما حضرت باقرالعلوم (سلام الله علیه)، و تقدیم سلام و تحیت به شما اساتید معظم و فضلای گرامی در این اجلاسیه با شکوه، تجمع و گردهمایی شما برای مجاهدت در راه اسلام ناب محمدی را گرامی می دارم.



موضوع وحدت و قیام لله با مفاهیمی چون: «وَاعتَصِموا»، «تَعاوَنوا»، «أصلِحُوا»، « أَلَّفَ بینهم»، «أمَّةٌ واحِدة»، «أمَّة وَسطا» «حِزب‌الله»، «جندالله»و «اخوة» در قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته است و این اجتماع با تمسک به این مضامین، یک اتحاد برای تحقق اهداف نظام اسلامی را در خود فراهم آورده است.



آنچه نظام اسلامی را در مسیر رسیدن به اهداف و برنامه هایش موفق می دارد همین وحدت، یکپارچگی و هماهنگی حول محور ولایت فقیه است.



امروز مردم مبعوث شده و مسئولان نظام اسلامی در یک وحدت و انسجام بی‌نظیر و با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای «مدظله العالی» به سوی قله‌های اقتدار در حرکتند و جمع شما عزیزان نقش به سزایی در تقویت و استحکام این حرکت ایفا می‌کند.



ضمن تقدیر از مجاهدت‌های شما استادان عزیز در میدان‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی بر نقش موثر شما در تبلیغ معارف دین و بصیرت افزایی و تقویت اتحاد مقدس ملت در این مقطع حساس تاریخی تأکید می‌کنم و لازم می‌دانم در شرایط خاص امروز کشور بر این امر مهم تأکید مضاعف داشته باشم.



پیگیری ارزش‌های دینی برای رسیدن به جامعه‌ای مؤمن، متّحد، قوی و مستحکم، ایفای نقش فعّال در تحولات کشور و جهان و تلاش جدّی و همه‌جانبه برای توسعه گفتمان حوزه انقلابی از جمله اموری است که مأموریت شما در تشکل اساتید حوزه علمیه قم است که با توسل به حضرات معصومین (علیهم صلوات الله) و اتکال به حضرت حق، باید بر تحقق آن اصرار بورزید.



امروز حضور شما عزیزان در بین مردم و پاسداری از امنیت فکری و فرهنگی و تزریق روح حماسه و امید بین آنان از اولویت های تشکل گرانقدر شماست که از خداوند متعال موفقیت شما را در آن مسئلت دارم.



در اینجا لازم می‌دانم بر ضرورت پیروی از همه رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی» تأکید کنم و به ویژه لزوم رعایت خطوط قرمز اعلام شده توسط ایشان در گفت‌وگوهایی که برای تحقق مطالبات ملت ایران در جریان است.



در پایان موفقیت رهبری عزیز و ملت شریف ایران و شما استادان ارجمند و پیروزی نهایی رزمندگان فداکار را از خدای متعال مسئلت دارم و از همه برگزارکنندگان این مجمع محترم تشکر و قدردانی می‌نمایم و توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.