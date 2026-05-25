سهمیه کاراته جهش کرد؛ ایران با ۸ کاراته کا به ناگویا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کاراته بازیهای آسیایی ناگویا به عنوان المپیک آسیایی طی روز های ۲۹ شهریور تا اول مهر در ژاپن برگزار خواهد شد. این در حالی است که اهمیت این مسابقات و کسب مدال درآن برای مجموعه ورزش ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این میان کاراته به عنوان یکی از رشته های مدال آور ایران در سبد پیش بینی مدالی مدیران ورزش از جایگاه ویژه ای برخوردار است. حالا اما در فاصله کمتر از ۴ ماه تا شروع رقابتها ، سهمیه کاراته ایران برای حضور در بازیهای آسیایی افزایش یافته است.

افزایش سهمیه کاراته کارهای ایرانی در ناگویا در حالی رقم خورده که ایران می تواند با ۸ ورزشکار شامل ۶ نفر در کومیته و ۲ نفر در کاتا رهسپار ژاپن شود. اتفاق مثبتی که با پیگیری های انجام شده از سوی مسئولان کمیته ملی المپیک و فدراسیون کاراته کشورمان، محقق شده است.

براین اساس در بخش کومیته ۳ سهمیه به بانوان و ۳ سهمیه به بخش مردان تعلق گرفته است و طبق اعلام کمیته برگزاری بازیها ۲ سهمیه نیز به بخش کاتای انفرادی مردان و زنان اختصاص یافته و قرار است فاطمه صادقی در کاتای انفرادی بانوان و علی زند در کاتای انفرادی مردان نمایندگان کشورمان در این رقابتها باشند.