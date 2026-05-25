سرهنگ پاسدار سید روح‌الله رفعتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: آنچنان با دشمن در حوزه نظامی رفتار کردیم که دشمنی که می‌خواست سه روزه در ایران تغییر نظام ایجاد کند درگیر جنگ منطقه‌ای گسترده شد و به اعتراف بعضی از روسای کشورها تصور نمی‌کردند که جنگ به همه منطقه گسترش یابد.

وی افزود: بعد از گذشت حدود ده روز از جنگ، دشمن درخواست آتش بس داد و از آن‌روز که دشمن درخواست آتش بس داد تا یک ماه بعد ایران همچنان جنگ را ادامه داد تا موقعیت، قدرت و اراده جمهوری اسلامی به دشمن نشان داده شود.

معاون سیاسی سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حوزه نظامی جنگ، دومین رکن مهم که فعال بوده و نقش آفرینی می‌کند رکن دیپلماسی کشور است، هر کشوری در هر جای دنیا درگیر جنگ شود همزمان با بخش نظامی، در بخش سیاسی و دیپلماتیک هم آن کشور فعال می‌شود.

رفعتی‌پور تصریح کرد: هر جنگی بالاخره یک پایانی برای آن وجود دارد ولی مبارزه بین حق و باطل ایمان و کفر همچنان وجود دارد و انقلاب اسلامی با استکبار همواره مبارزه دارد اما جنگ به معنای جنگ بالاخره باید یک زمانی تمام شود.

وی بیان کرد: ما معتقدیم پایان جنگ زمانی باید اتفاق بیافتد که دشمن تنبیه شده و ما بتوانیم اراده خودمان را بر او تحمیل کنیم که بعد از چهل روز جنگ نظامی کاملا توانستیم این کار را انجام دهیم‌.

معاون سیاسی سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان ادامه داد: آمریکایی‌ها در درخواست آتش‌بس خودشان، پانزده تا شرط نوشته بودند که به دستور رهبر انقلاب هیچ کدام از آن شروط حتی بررسی نشد و اعلام کردیم اگر کسی قرار است برای پایان جنگ شرط اعلام کند ایران است که شروط ایران‌ طبق اعمال نظر رهبری به آمریکا اعلام شد.

رفعتی‌پور اضافه کرد: به لطف خدا در حوزه نظامی و در بعد دیپلماتیک همه فرماندهان و مسئولین ما از موضع قدرت و به طور جدی وارد شدند و دشمن هم در حوزه نظامی هم در حوزه دیپلماسی اعتراف کرد که آن چیزی که می‌خواهد را نمی‌تواند بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن در شروع جنگ رمضان خطای محاسباتی کرد و آن این بود که تصور می‌کردند آن‌چه که در دیپلماسی نتوانستند به‌دست بیارند می‌توانند از طریق نظامی به دست بیاورند وارد جنگ شدند و فهمیدند که نمی‌توانند به دست بیارند دوباره وارد دیپلماسی شدند اما اینجا هم‌ مجدد به بن‌بست خوردند.

معاون سیاسی سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان ادامه داد: رکن سومی که در این جنگ فعال است همین حضور مردم در میادین است و این دو هدف را دنبال می‌کند که یکی تولید قدرت برای نظام و دیگری جلوگیری از حضور آشوبگران در خیابان است.

رفعتی‌پور تصریح کرد: همچنان ملت ایران با حضور خود، تولید قدرت برای بخش‌های مختلف نظام می‌کنند، رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود بیان کرده بودند که دشمن قصد ایجاد خدشه در وحدت ملی و به تبع در امنیت ملی را دارد.