۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

«شمشیر و اندوه» برای اکران عمومی در محرم آماده است

پس از اکران بین‌المللی انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» در چند پلتفرم بین‌المللی، این اثر آمادگی لازم برای اکران عمومی در ماه محرم را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، در حالی که انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» به عنوان یک انیمیشن ایرانی، اکران جهانی خود را در پلتفرم‌های آمازون و اپل‌تی‌وی آغاز کرده است، حالا این اثر آمادگی کامل را برای اکران سراسری در سینماهای کشور را دارد.

«شمشیر و اندوه» با تکیه بر دانش متخصصان ایرانی و استفاده از تکنولوژی «متا-هیومن» در تولید انیمیشن کشور، توانسته است در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشد.

این اثر با نگاهی به اعتلای فرهنگ عاشورایی و با هدف روایتِ تاثیرگذارترین واقعه تاریخ اسلام از زاویه دید یک ایرانی ساخته‌شده‌است. با توجه به فرارسیدن ماه محرم آمادگی کامل وجود دارد تا «شمشیر و اندوه» همزمان با شروع عزاداری‌ها، روی پرده سینماهای کشور برود.

