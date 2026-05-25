به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیاتمنش قبل از ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و ضرورت تأمین آب پایدار استان در افق ۱۴۰۷ گفت: استان زنجان بهعنوان یکی از پیشگامان این حوزه، با تکیه بر توان مهندسی داخلی و با رویکرد «مهندسی ارزش»، آمادگی کامل برای اجرای طرحهای اولویتدار را دارد.
مجوز ماده ۲۳ سد مشمپا اخذ شده است
وی با بیان اینکه پروژه سد مشمپا اظهار کرد: این پروژه پس از بهروزرسانی مطالعات و رفع دغدغههای زیستمحیطی، موفق به اخذ مجوز ماده ۲۳ شده است و اکنون در زمره اولویتهای راهبردی استان قرار دارد.
بیاتمنش در ادامه بر ضرورت تسریع در آبگیری سد شهریار تأکید کرد و افزود: این اقدام برای بهرهمندی شهرستان طارم و جلوگیری از هدررفت منابع آبی به سمت دریای خزر، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
معاون استاندار زنجان با اشاره به مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کمآبی، هشدار داد: بر اساس پیشبینیها، استان در افق ۱۴۰۷ با چالش جدی تأمین آب شرب مواجه خواهد شد. برای غلبه بر این بحران، ۶۰ درصد آب شرب مورد نیاز باید از طریق منابع سطحی تأمین شود که این مهم منوط به اجرای خطوط انتقال سدهای مراش و مشمپا است.
وی تأکید کرد: امروز در حکمرانی آب، بیش از طرحهای توسعهای، نیازمند طرحهای حفاظتی و هوشمندسازی هستیم. حفاظت از آبخوانها و دشتها که مخازن خدادادی هستند، باید با اجرای طرحهای آبخیزداری در اولویت باشد، چرا که افت سطح آبهای زیرزمینی خطر فرونشست زمین را تشدید میکند.
بیاتمنش با انتقاد از نبود سیستمهای دقیق دیسپاچینگ در بخش آب مشابه صنعت برق، بر ارتقای سیستمهای اندازهگیری لحظهای تأکید کرد و گفت: تلاش داریم میزان مصرف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی را با دقت بالا رصد و کنترل کنیم. زنجان میتواند در این زمینه به الگویی موفق در سطح ملی تبدیل شود.
هدفگذاری کاهش مصرف تا یک میلیارد مترمکعب
معاون استاندار زنجان به برنامه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: هدفگذاری ما این است که تا افق ۱۴۰۷، مصرف آب کشاورزی را تا یک میلیارد مترمکعب کاهش دهیم. رعایت الگوی کشت و مدیریت دقیق بر اساس دادههای واقعی، کلید موفقیت در این برنامه خواهد بود.
بیاتمنش خاطرنشان کرد: با تشکیل تیمی جوان و متخصص در این دوره، اعتماد به توان مهندسی استان احیا شده و پروژههایی نظیر سد مراش و بلوبین با رویکرد اقتصادی دنبال میشوند که ارزش افزوده بالایی برای استان به همراه داشته است.
