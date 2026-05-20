خدائیان: روند تخلیه و انتقال کالاهای اساسی با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح‌اله خدائیان ، در دیدار با وزیر راه و شهرسازی، ضمن قدردانی از عملکرد مجموعه وزارت راه و شهرسازی در ایام جنگ تحمیلی، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی از جمله دستگاه‌هایی است که ارتباط مستقیم و گسترده‌ای با زندگی مردم در حوزه مسکن و حمل‌ونقل دارد و کوچک‌ترین کوتاهی در این حوزه می‌تواند بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشته باشد.

وی با تقدیر از حضور میدانی وزیر راه و شهرسازی در ایام جنگ، افزود: حضور مستمر وزیر و مدیران این وزارتخانه در صحنه، نقش مهمی در مدیریت شرایط جنگی داشت و موجب شد کشور بتواند با وجود فشارهای دشمنان، امور را به‌خوبی اداره کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح رویکرد این سازمان در شرایط جنگی، گفت: برنامه‌های نظارتی سازمان در سال جاری به دو بخش «زمان جنگ» و «پساجنگ» تقسیم شده و در دوره فعلی، تمرکز اصلی بر برنامه‌های زمان جنگ شامل اقدامات پیشگیرانه، پشتیبانی و حمایتی در خصوص دستگاه‌های اجرایی برای تداوم خدمت‌رسانی است.

خدائیان با اشاره به حضور گسترده بازرسان سازمان بازرسی در ایام جنگ در دستگاه‌های خدمات‌رسان، تصریح کرد: در دوران جنگ، با وجود پیش‌بینی ۲۰ درصد حضور، حدود ۹۰ درصد ظرفیت سازمان فعال بود و توانسته‌ایم در برخی از حوزه‌ها مانند بنادر و گمرکات در تسریع تخلیه کالاها و اقلام مورد نیاز و حذف مقررات دست‌وپاگیر موثر واقع شویم.

وی افزود: با هماهنگی صورت‌گرفته با دستگاه‌های ذیربط و وزارت راه و شهرسازی، مشکل کمبود کامیون برای انتقال کالاها از بنادر و گمرکات برطرف شد و همین مسئله موجب تسریع در تخلیه بنادر و گمرکات گردید که جای تقدیر دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم حفظ آمادگی دائمی کشور در برابر تهدیدات دشمنان، خاطرنشان کرد: دستگاهی که باید بیش از همه پای کار باشد، وزارت راه و شهرسازی است و باید روند تخلیه و انتقال کالاهای اساسی با جدیت پیگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات و واردات به کشور، گفت: اکنون فرصت مناسبی برای فعال‌سازی بیشتر بنادر شمالی مسیرهای زمینی و ریلی فراهم شده و باید از ظرفیت سایر مرزها و مسیرهای ریلی دیگر نیز بهره بیشتری گرفته شود.

خدائیان همچنین بر توسعه کریدور ریلی بین‌المللی تأکید کرد و افزود: هرچند ممکن است هزینه حمل‌ونقل افزایش یابد، اما جلوگیری از کمبود کالا در کشور اهمیت بیشتری دارد و این موضوع نیازمند رایزنی مشترک وزارت راه و وزارت امور خارجه با کشورهای همسایه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات صنعت حمل‌ونقل هوایی، تصریح کرد: حفظ نیروی انسانی باید مدنظر مسوولین قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از اقدامات انجام‌شده در بازسازی‌های اخیر توسط آن دستگاه تقدیر کرد و گفت: زیرساخت‌های بازسازی شده اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

خدائیان در ادامه با اشاره به وضعیت پروژه‌های مسکن، اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه مسکن به کُندی پیش می‌رود و لازم است اولویت واگذاری‌ها به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص یابد.

وی افزود: بخشی از مشکلات موجود مسکن ناشی از ناتوانی برخی پیمانکاران، ضعف زیرساخت‌ها، جانمایی نامناسب برخی اراضی و همچنین عدم اقدام بانک‌ها به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با هشدار نسبت به آثار تورم بر بازار مسکن، گفت: تأخیر در اجرای پروژه‌ها، هزینه ساخت را افزایش می‌دهد. باید اقداماتی انجام داد تا امکان خانه دار شدن مردم تسهیل گردد.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی بازار اجاره‌بها تأکید کرد و گفت: با توجه به فشار اقتصادی بر مستأجران، لازم است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نظارت‌ها به‌گونه‌ای باشد که افزایش اجاره‌بها از سقف معقولی فراتر نرود و قراردادهای اجاره حداقل یک سال تمدید شود تا بخشی از مشکلات مردم کاهش یابد.

خدائیان با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی در شرایط فعلی، حمایتی و تسهیل‌گرانه است، خاطرنشان کرد: حذف پروژه‌های غیرضروری و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام باید با جدیت دنبال شود و سازمان بازرسی در هر بخشی که نیاز باشد، آماده همکاری و حمایت از وزارت راه و شهرسازی است.