برگزاری باشکوه عید غدیر تکلیفی همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام خواجه سعیدی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامههای دهه امامت و ولایت و اعیاد سعید قربان و غدیرخم که صبح امروز با حضور اعضای کمیتههای تخصصی و مسئولان دستگاههای فرهنگی شهرستان فریدن برگزار شد با تبریک فرارسیدن ایام پیش رو، عید سعید غدیرخم را عیداللهالاکبر خواند و اظهار کرد : برگزاری باشکوه مراسم این عید بزرگ، تکلیفی همگانی است و باید با اهتمام ویژه، فضایی آکنده از نشاط معنوی و معرفت در سطح شهرستان ایجاد شود.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی غدیر در جهان اسلام تصریح کرد: امروز اقتدار شیعه و گفتمان ظلمستیزی آن در عرصه جهانی بیش از هر زمان دیگری مطرح است و برگزاری مراسم این ایام، در حقیقت پیوند دادن جامعه با سرچشمه اقتدار شیعه و تبیین ابعاد سیاسی و اجتماعی ولایت است.
خواجه سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به سیره رهبر شهید اشاره کرد و گفت: رهبر شهیدمان همواره بر برگزاری هرچه باشکوهتر این اعیاد که ریشه مستقیم در فرهنگ ولایتمداری دارند، تأکید داشتند و ما نیز باید با همین نگاه، نسبت به اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی اهتمام ویژهای داشته باشیم.
گفتنی است اعضای ستاد پیرامون نحوه برگزاری مراسم، فضاسازی محیطی، برگزاری جشنهای مردمی، اطعام غدیر و برنامههای تبیینی برای نسل جوان بحث و تبادل نظر کردند. مقرر شد تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان با استفاده از ظرفیتهای محلی و مشارکت حداکثری مردم، برنامههای این ایام را با رویکرد (جهاد تبیین) و (نشاط اجتماعی) اجرایی کنند.
