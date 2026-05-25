استرالیا صادرات گاز مایع را محدود و به تأمین داخلی مشروط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع بین‌المللی، دولت استرالیا در اقدامی برای تنظیم بازار انرژی داخلی، تولیدکنندگان گاز طبیعی مایع (LNG) را موظف کرد ۲۰ درصد از حجم صادرات خود را به بازار مصرف داخل اختصاص دهند.

بر اساس این تصمیم، تمامی پروژه‌ها و قراردادهای فعلی مشمول این قانون جدید خواهند بود. این الزام، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد تا ضمن بازنگری در برنامه‌های صادراتی خود، سهم بیشتری از محموله‌های گاز را برای مصارف داخلی کشور تأمین کنند. هدف اصلی این سیاست، تضمین پایداری عرضه و مدیریت قیمت‌ها در بازار انرژی استرالیا اعلام شده است.