۲ تن چوب قاچاق در شهرستان زیرکوه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین آصفی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ماموران یگان امداد شهرستان زیرکوه هنگام گشت زنی در سطح حوزه به یک دستگاه نیسان مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند، افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از نیسان، مقدار دو تن چوب قاچاق و فاقد مجوز حمل کشف شد.

وی ادامه داد: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ آصفی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعا با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.