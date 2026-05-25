کاهش نرخ ارز و ثبات قیمت طلا در بازار داخلی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۸ میلیون و ۶۱۸ هزار تومان و هر مثقال طلا ۸۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۵۷۲ دلار گزارش می‌شود.

در بازار سکه نیز قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. نیم‌سکه بهار آزادی ۹۵ میلیون تومان، ربع‌سکه ۵۳ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی نیز ۲۶ میلیون تومان دادوستد می‌شود.

بر اساس آخرین داده‌های تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ دلار آمریکا با کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۴۷ هزار و ۲۸۹ تومان رسید. درهم امارات نیز با کاهش به ۴۰ هزار و ۱۰۶ تومان و یورو با روند نزولی به ۱۷۰ هزار و ۸۸۳ تومان در معاملات امروز کاهش یافتند.