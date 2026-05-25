به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان روز گذشته تصاویری از هدف قرار گرفتن نظامیان صهیونیست در منطقه رشاف واقع در جنوب این کشور منتشر کرد.

این عملیات با تعدادی از پهپادهای انتحاری «ابابیل» صورت گرفت.

در این تصاویر به آتش کشیده شدن تانک های مرکاوا و تجهیزات جنگی نظامیان صهیونیست و بولدوزر دی ۹ دیده می شود.

همچنین گزارش شده که اکثر نظامیان صهیونیست بعد از عملیات پهپادی سنگین حزب الله این منطقه را ترک کرده و از آن عقب نشینی کردند.

حزب‌الله لبنان از بامداد امروز تاکنون ۲۸ بیانیه درباره عملیات های خود علیه محل تجمع نظامیان صهیونیست و مراکز تازه‌تأسیس فرماندهی در مناطق جنوبی لبنان و نیز مقابله با جنگنده و پهپادهای دشمن منتشر کرده است.