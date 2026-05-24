به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه الجزیره اواخر یکشنبه شب تصاویر اختصاصی از عملیات حزب‌الله لبنان علیه یک موضع نظامی تازه‌تأسیس ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه البیاض در بخش غربی جنوب لبنان منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، تصاویر منتشرشده مراحل شناسایی، رصد و هدف‌گیری مواضع توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی را با استفاده از پهپادها و دیگر تجهیزات رزمی به نمایش می‌گذارد.



در این ویدئو، پرواز شناسایی هشت دقیقه‌ای بر فراز مواضع البیاض در زمان احداث این پایگاه در اواسط آوریل ثبت شده و خودروهای نظامی چندمنظوره، تجهیزات حمل مهمات و یک نقطه پشتیبانی لجستیکی ارتش رژیم اسرائیل مشاهده می‌شود.

همچنین تصاویر دیگری از هدف قرار گرفتن یک خودروی کنترل آتش توپخانه و اجرای چندین حمله موشکی، توپخانه‌ای و پهپادی علیه این مواضع منتشر شده است. حزب‌الله اعلام کرد طی ماموریت‌های شناسایی انجام‌شده در روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۵ مه، اهداف جدید و بالقوه در این منطقه مورد رصد قرار گرفته‌اند.



در بخش دیگری از این ویدئو، هدف قرار گرفتن یک تانک اسرائیلی، یک خودروی نظامی رژیم حامل نیروها و تجهیزات مهندسی ارتش رژیم صهیونیستی و نیز گلوله‌باران بقایای این مواضع به تصویر کشیده شده است.



همزمان با ادامه تنش‌ها در مرزهای جنوبی لبنان، حزب‌الله در هفته‌های اخیر انتشار ویدئوهایی از عملیات‌های خود علیه مواضع و تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی را افزایش داده است.