به گزارش خبرنگار مهر، رضا فاضل در دیدار با مدیر امور آب میامی در دادگستری بخش کالپوش از برخورد جدی دستگاه قضایی با اضافه برداشت و تخلفات حوزه چاه های آب خبر داد.
وی از آمادگی دستگاه قضا برای مقابله با تخلفات حوزه آب خبر داد و گفت: آب سرمایه ملی است و در نتیجه حلقه نظارت و برخورد با متخلفان این حوزه در بخش کالپوش تنگ تر خواهد شد.
حمید ناظمنژاد مدیر امور آب میامی هم در این نشست همکاری دستگاههای ذیربط برای قطع برق چاههای دارای اضافهبرداشت تا مرحله انجام اقدامات قانونی را از جمله مهمترین اقدامات در راستای مقابله با سو استفاده از منابع آبی توصیف کرد
ناظم نژاد ابراز کرد: با همکاری دستگاه قضایی مقرر شده موضوع چاههای غیرمجاز در بخش کالپوش، پس از رفع مسائل مربوط به تأمین آب شرب روستاها، تا صدور رأی و انجام اقدامات قانونی از جمله پر کردن و مسلوبالمنفعه شدن چاهها با جدیت پیگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از برداشتهای غیرمجاز از سد کالپوش گفت: این موضوع در جلسه مطرح شد و در صورت نیاز، برای جلوگیری از وقوع این تخلف، طرح موضوع در شورای تأمین شهرستان پیگیری خواهد شد.
مدیر امور آب میامی گفت: رفع تصرف از بستر و حریم رودخانهها و مسیلها نیز مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد همزمان با اقدامات قانونی، تمهیدات لازم برای جلوگیری از تصرف مجدد این عرصهها پیشبینی شود.
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