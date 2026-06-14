انسداد ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز در شبستر

به گزارش خبرنگار مهر، مهران عباس‌پورصبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اکیپ گشت و کنترل اداره منابع آب شهرستان شبستر با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان، از ابتدای خردادماه سال جاری عملیات شناسایی، پر و مسدود نمودن چاه‌های غیرمجاز در اراضی روستاهای گروس و زین‌آباد را در دستور کار قرار داد که در نتیجه آن ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد.

وی افزود: این اقدام در چارچوب اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و با هدف جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی، کاهش فشار بر سفره‌های زیرزمینی و مقابله با افت سطح آبخوان‌ها انجام شده است. بر اساس برآوردهای کارشناسی، با انسداد این چاه‌ها از برداشت غیرمجاز حدود ۲۵ هزار مترمکعب آب از منابع زیرزمینی منطقه جلوگیری شده است.

عباس‌پور با تأکید بر تداوم اجرای برنامه‌های حفاظتی تصریح کرد: مقابله با بهره‌برداری‌های غیرمجاز، یکی از محورهای اصلی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در شهرستان شبستر است و در این راستا، پایش مستمر محدوده‌های دارای تخلف و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.