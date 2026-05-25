سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اعلام وقوع یک مورد سرقت شبانه از اموال یک مهدکودک در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شاهین‌شهر و میمه قرار گرفت.

به گفته وی، کارآگاهان با حضور در محل، ضمن انجام بازدید میدانی، بررسی صحنه سرقت، گفت‌وگو با مسئولان مهدکودک و بهره‌گیری از شگردهای پلیسی و اطلاعاتی، سرنخ‌هایی از عاملان این سرقت به دست آوردند. بر پایه این سرنخ‌ها و با جمع‌آوری مستندات تکمیلی، هویت دو سارق سابقه‌دار که پیش‌تر نیز در پرونده‌های مشابه تحت تعقیب بوده‌اند، شناسایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه افزود: پس از شناسایی متهمان، هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی به‌عمل آمد و تیمی از مأموران پلیس آگاهی در یک عملیات غافلگیرانه، مخفیگاه این دو نفر را محاصره و آن‌ها را بدون هرگونه درگیری دستگیر کردند.

سرهنگ بدیعیان با اشاره به انجام بازرسی قانونی از مخفیگاه متهمان تصریح کرد: در این بازرسی، مقادیری از اموال مسروقه شامل لوازم آموزشی، وسایل کمک‌درس، تجهیزات صوتی و تصویری و برخی اقلام مورد استفاده در مهدکودک‌ها کشف و ضبط شد. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد بخش مهمی از این اموال متعلق به چند مهدکودک در مناطق مختلف شهرستان است.

وی ادامه داد: متهمان که هر دو دارای سوابق متعدد کیفری در حوزه سرقت هستند، در بازجویی‌های اولیه به چهار فقره سرقت از مهدکودک‌ها در شاهین‌شهر و حومه اعتراف کردند. بررسی‌ها برای شناسایی دیگر جرائم احتمالی این افراد و کشف سرقت‌های مشابه احتمالی همچنان در دستور کار پلیس آگاهی قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه با تأکید بر اینکه با هرگونه رفتار مجرمانه علیه مراکز آموزشی و تربیتی کودکان با قاطعیت برخورد خواهد شد، خاطرنشان کرد: برای متهمان پرونده قضائی تشکیل و به همراه اقلام کشف‌شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ بدیعیان در بخش دیگری از سخنانش از مدیران مهدکودک‌ها و سایر مراکز آموزشی خواست با نصب دوربین‌های مداربسته، تقویت سیستم‌های حفاظتی، استفاده از قفل‌های ایمن و خودداری از نگهداری وجوه نقد و اموال با ارزش در محل، سطح ایمنی این مراکز را افزایش دهند.

وی با قدردانی از همکاری شهروندان در اعلام به‌موقع موارد مشکوک، از مردم خواست: هرگونه مورد مشکوک، تردد افراد ناشناس در حوالی مراکز آموزشی و هر نوع اطلاعات مرتبط با سرقت را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا پلیس بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شده و از وقوع جرائم احتمالی پیشگیری کند.