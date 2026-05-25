دستگیری سارقان در همدان؛ ۲ دستگاه خودروی مسروقه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی اسدبیگی از شناسایی و دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای خودرو و کشف ۲ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در همدان خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در سطح شهر همدان موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فنی، پایش‌های اطلاعاتی و بررسی دقیق آثار و علائم به‌جای‌مانده در صحنه‌های جرم، موفق به شناسایی هویت سارقان شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهمان در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی و در مواجهه با مستندات موجود، به ۲ فقره سرقت خودرو اعتراف کردند که با راهنمایی سارقان، خودروهای مسروقه کشف و پس از طی مراحل قانونی، تحویل مال‌باختگان شد.

سرهنگ اسدبیگی در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، از شهروندان خواست: ضمن تجهیز وسایل نقلیه خود به تجهیزات ایمنی و بازدارنده، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.