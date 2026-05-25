تأمین آب شرب زائران در پایانه مرزی بدون مشکل در جریان است

صادق علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حجم تردد زائران در ایام معنوی روز عرفه، اظهار داشت: با هدف رفاه حال زائران و مسافران، برنامه‌ریزی‌های دقیق و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی استان انجام شده و تمهیدات ویژه‌ای برای تأمین آب شرب پایدار در پایانه مرزی مهران اندیشیده شده است.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به زائران عتبات عالیات اولویت اصلی این شرکت است، افزود: تمامی ظرفیت‌های فنی و زیرساختی موجود برای ارائه خدمات مطلوب به کار گرفته شده است و نیروهای عملیاتی این شرکت به‌صورت شبانه‌روزی در محل پایانه حضور دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب در پایانه مرزی شهید سلیمانی به‌صورت مستمر پایش می‌شود تا زائران در روز عرفه با هیچ‌گونه خلل یا کمبودی در دسترسی به آب شرب سالم و بهداشتی مواجه نشوند.

علیمرادی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تلاش مضاعف همکاران این شرکت، شاهد ارائه خدماتی شایسته به زائران و آسایش خاطر آنان در این ایام باشیم.