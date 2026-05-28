یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به وضعیت بوم‌گردی‌های کشور گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴ هزار واحد بوم‌گردی در سراسر کشور و عمدتاً در مناطق روستایی فعالیت می‌کنند و توانسته‌اند جایگاه خود را در صنعت گردشگری کشور تثبیت کنند.

وی درباره وضعیت صنعت گردشگری و بوم‌گردی‌ها اظهار کرد: صنعت گردشگری در شرایط فعلی دچار رکود شده و یکی از اقداماتی که دنبال می‌کنیم، ایجاد تحریک تقاضا برای رونق گردشگری است و بوم‌گردی‌ها به‌عنوان الگویی نوظهور در صنعت گردشگری ایران، عملکرد موفقی داشته‌اند و توانسته‌اند جای پای خود را در این صنعت محکم کنند.

بوم‌گردی‌ها در سراسر کشور گسترده شده‌اند

وی افزود: اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌صورت گسترده در سراسر کشور و در مناطق روستایی فعال هستند و امروز به بخشی از ظرفیت مهم گردشگری کشور تبدیل شده‌اند.

عبیری با اشاره به برنامه‌ریزی بوم‌گردی‌ها برای ایام نوروز گفت: پیش از وقوع جنگ، فعالان این حوزه خود را برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده کرده بودند، اما متأسفانه شرایط جنگی و وضعیت اقتصادی کشور بر فعالیت آن‌ها تأثیر گذاشت.

اسکان رایگان مردم در روزهای جنگ

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران ادامه داد: در روزهای جنگ، مردم ناچار شدند به سمت روستاها و مناطق امن‌تر حرکت کنند و خوشبختانه بوم‌گردی‌ها درهای خود را به روی مردم باز گذاشتند و در بسیاری از موارد به‌صورت رایگان از آن‌ها پذیرایی و اسکان کردند.

وی تأکید کرد: شاید هیچ صنفی، نه فقط در حوزه گردشگری بلکه در کل کشور، چنین اقدامی انجام نداده باشد و بوم‌گردی‌ها در آن شرایط کنار مردم بودند و امروز نیازمند حمایت دولت هستند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از بین نروند.

قیمت‌ها ثابت مانده اما هزینه‌ها چند برابر شده است

عبیری درباره افزایش هزینه‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز گفت: با وجود افزایش شدید هزینه‌ها، نرخ اقامتگاه‌ها تغییری نکرده و همان تعرفه‌ای که از مهرماه تعیین شده بود، همچنان اجرا می‌شود.

وی افزود: در حالی که تورم به‌شدت افزایش یافته، قیمت خدمات بوم‌گردی‌ها ثابت مانده است و زمانی که نرخ‌نامه‌ها بسته می‌شد، قیمت هر عدد تخم‌مرغ حدود ۴ یا ۵ هزار تومان بود اما اکنون به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده، در حالی که نرخ اقامت‌ها تغییری نکرده است.

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران خاطرنشان کرد: ادامه این وضعیت به اقامتگاه‌های بوم‌گردی آسیب جدی وارد می‌کند و فعالان این حوزه ناچارند با وجود هزینه‌های سنگین همچنان فعالیت کنند.