به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترک با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد با حضور رئیس اداره اتقان آرا، کارکنان تعزیرات حکومتی، بازرسان صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان اماکن، از یک مرغ‌فروشی بازدید کردند.

وی گفت: در این بازدید، مشخص شد واحد صنفی مذکور اقدام به عرضه مرغ باقیمت ۵۰۰ هزار تومان کرده است که این موضوع به‌عنوان گران‌فروشی شناسایی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: در پی این تخلف، برای واحد متخلف جریمه‌ای معادل یک تن در نظر گرفته شد و مرغ‌های موجود در محل نیز به قیمت ۳۵۰ هزار تومان اصلاح و عرضه شد و واحد صنفی متخلف پلمب شد.