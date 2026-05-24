  1. استانها
  2. لرستان
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

مرغ‌فروشی متخلف در خرم‌آباد پلمب شد

مرغ‌فروشی متخلف در خرم‌آباد پلمب شد

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از پلمب یک واحد صنفی مرغ‌فروشی متخلف و گران‌فروش در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترک با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد با حضور رئیس اداره اتقان آرا، کارکنان تعزیرات حکومتی، بازرسان صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان اماکن، از یک مرغ‌فروشی بازدید کردند.

وی گفت: در این بازدید، مشخص شد واحد صنفی مذکور اقدام به عرضه مرغ باقیمت ۵۰۰ هزار تومان کرده است که این موضوع به‌عنوان گران‌فروشی شناسایی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: در پی این تخلف، برای واحد متخلف جریمه‌ای معادل یک تن در نظر گرفته شد و مرغ‌های موجود در محل نیز به قیمت ۳۵۰ هزار تومان اصلاح و عرضه شد و واحد صنفی متخلف پلمب شد.

کد مطلب 6840098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها