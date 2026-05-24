عرضه ۹۰ تن گوشت مرغ در بازار لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای مدیریت تنظیم بازار و نظارت دقیق بر فرایند تأمین و توزیع پروتئین موردنیاز مردم، سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اجرای گشت‌های شبانه و پایش مستقیم کشتارگاه‌ها، ۹۰ تن مرغ گرم را برای توزیع در بازارهای مصرف سطح استان تأمین کرد.

وی با تأکید بر اهمیت ثبات قیمت‌ها و دردسترس‌بودن کالاهای اساسی، گفت: در راستای مدیریت تنظیم بازار و نظارت مستمر بر عملکرد کشتار مرغ زنده و فرایند توزیع مرغ گرم، اقدامات ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: شب گذشته با حضور میدانی تیم‌های بازرسی در کشتارگاه‌های «وارنیک» و «شرق لرستان»، عملیات رصد و پایش انتقال مرغ زنده به کشتارگاه‌های حوزه شهرستان الیگودرز بادقت انجام شد.

صیادی با اشاره به نتایج این حضور میدانی، تصریح کرد: با ارسال ۴۶ هزار قطعه مرغ گوشتیِ پایان‌دوره به کشتارگاه‌های استان، ۹۰ تن مرغ گرم آماده‌سازی و صبح امروز یکشنبه، برای عرضه در شبکه توزیع وارد بازارهای مصرف استان شد.

وی با بیان اینکه از این میزان، ۴۵ تن مرغ گرم از طریق کشتارگاه‌های وارنیک و شرق لرستان تأمین شده است، تصریح کرد: بازرسان این سازمان با همراهی نیروهای نظارتی، هرگونه خروج غیرمجاز و اخلال در شبکه توزیع را رصد می‌کنند و این پایش‌ها تا حصول اطمینان از آرامش بازار و تأمین کامل نیاز هم استانی‌های عزیز به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و روند تأمین و توزیع نهاده‌ها و کالاهای اساسی با نظارت کامل کارشناسان این سازمان بدون وقفه پیگیری می‌شود.