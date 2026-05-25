کاربران اینترنت ۱۹۴هزار پوند برای شرکت های فناوری درآمدزایی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، گزارشی از بنیاد Web۳Foundation نشان می دهد چگونه برخی از قدرتمندترین شرکت های جهان داده های خصوصی را جمع آوری و از آن درآمدزایی می کنند تا به اینترنت قدرت ببخشند.

این تحقیق ردپای دیجیتال افراد را در حوزه های مختلف از جستجو، کلیک و سیگنال های مکان یابی گرفته تا خریدهای آنلاین، پیام ها، عکس های بارگذاری شده و پست در شبکه های اجتماعی را بررسی کرده است.

هرچند این اطلاعات به طور سنتی از طریق فناوری هایی مانند کوکی برای تبلیغات هدفمند جمع آوری شده بود، اما پژوهش جدید نشان دهنده روندی فزاینده به خصوص در ساخت و آموزش سیستم های هوش مصنوعی است.

براساس مدلسازی تخمین زده می شود هر کاربر اینترنت در انگلیس و اتحادیه اروپا طی حیات دیجیتال خود تا سقف ۱۹۴ هزار پوند ارزش تجاری وابسته به تورم خلق می کند. این رقم نشان می دهد داده های شخصی موتور محرک اینترنت هستند و یک برآورده مالی مستقیم برای افراد نیست.

«بیل لابون» نائب رئیس عملیات های فنی در بنیاد Web۳Foundation به تاثیرات این روند بر حریم خصوصی اشاره می کند. وی در این باره می گوید: افراد باید بدانند از داده هایشان استفاده می شود و انواع مختلف ماهیت های دیگر از آنها درآمدزایی می کنند. این یک مسئله حریم خصوصی است.

وی در ادامه افزود: احتمالا افراد درک نمی کنند یا نمی دانند هر زمان که سوالی از چت جی پی تی می پرسند، هنگامیکه شیوه هجی کردن کلمه ای را کنترل می کنند و غیره از آنها استفاده می شود.

این گزارش نشان دهنده آن است که شرکت های بزرگ فناوری مانند آمازون، آلفابت، آنتروپیک، مایکروسافت و متا سالانه حدود هزار پوند از هر کاربر اینترنت درآمدزایی می کنند. این امر نشان می دهد دیگر شرکت های بزرگ هوش مصنوعی در خصوص استفاده از داده ها فعالیت های زیادی انجام می دهد و احتمالا سود بیشتری از این طریق به دست می آورند.