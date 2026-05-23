کلمه «بی توجهی» را در گوگل جستجو نکنید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، در حال حاضر جستجو برای واژه هایی مانند «بی توجهی» (disregard) یا «توجه کردن» (ignore) در گوگل، اسنیپت هایی با تعریف این واژه را نمایش نمی دهد و در عوض یک AI Overview و یک فضای خالی بزرگ را نشان می دهد. از آنجا که کاربران درباره این چالش در شبکه های اجتماعی گله کرده اند، وب سایت های مختلف از جمله «تک کرانچ» و «مک رومرز » نیز آن را گزارش داده اند، ممکن است کاربر حتی قبل از فهرست سنتی لینک‌ها، مجموعه‌ای از لینک‌ها به مقالاتی که این مشکل را مستند کرده‌اند، دریافت کند.

چند خبرنگار این رسانه توانستند پاسخ های عجیب AI Overview را با جستجوهای شخصی خودشان در گوگل بازسازی کنند. وب سایت گوگل در حالت « ناشناس» یک بار با نمایش اسنیپت معمول حاوی تعریف واژه نسبت به جستجو پاسخ داد و هنگام پرسش در دومین مرتبه با کمک AI Overview جواب داد. لینک ها به دیکشنری های آنلاین همچنان زیر این نتایج نادرست ظاهر می شوند.

گوگل در پاسخ به درخواست اطلاعات بیشتر در این باره ، مشکل مذکور را به رسمیت شناخت و اعلام کرد ترمیم در راه است. سخنگوی شرکت در این باره گفت: ما آگاهیم که AI Overview ها برخی جستجوهای مرتبط با اعمال را به درستی تفسیر نمی کنند و مشغول برطرف کردن مشکل هستیم که به زودی ارائه می شود.