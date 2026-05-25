ظفرقندی: جلسات وزارت بهداشت نباید تشریفاتی و دورمیزی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در جلسه وبیناری «ارائه گزارش عملکرد مراحل استقرار و عملیات اجرایی پزشکی خانواده و نظام ارجاع» که روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ با حضور معاونان و مدیران وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران این طرح ملی گفت: استقرار نظام پزشکی خانواده یک اقدام بزرگ و ماندگار در چارچوب قانون و ساختار اجرایی کشور است.

وی در ادامه بر ضرورت «حمایت‌طلبی» از تمامی ظرفیت‌های استانی و محلی تأکید کرد و افزود: باید با تمامی افرادی که می‌توانند در پیشبرد این کار ملی موثر باشند، از استاندار و فرماندار تا ائمه جمعه، ارتباط درست و سازنده برقرار کرد.

وزیر بهداشت، آموزش و فرهنگ‌سازی را رکن اصلی موفقیت این طرح دانست و اظهار داشت: در کنار ارتقای زیرساخت‌ها و سیستم‌های ارجاع و نوبت‌دهی، باید بر «سواد سلامت» و «مراقبت از خود» تمرکز کنیم. اگر مردم سبک زندگی سالم، روش‌های پیشگیری و علائم بیماری‌های شایع را ندانند، بهترین سیستم‌ها نیز ابتر می‌مانند و حلقه اتصال درمان به درستی شکل نمی‌گیرد.

ظفرقندی همچنین به چالش کمبود پزشک در مناطق مختلف اشاره کرد و گفت: در بسیاری از شهرستان‌ها با کمبود پزشک مواجه هستیم که امیدواریم در جلسات آتی با راهکارهای تعاملی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، این مشکل که به عنوان پاشنه آشیل نظام سلامت محسوب می‌شود، مرتفع شود.

وزیر بهداشت بر لزوم تغییر مدل عملکردی جلسات مدیریتی تأکید و تصریح کرد: جلسات نباید صرفاً حول محور صدور بخشنامه یا نشست‌های تشریفاتی دورمیز باشد. جلسه باید تعاملی و میدانی باشد؛ به گونه‌ای که اگر درباره موضوعی همچون تأمین دارو بحث می‌شود، همان لحظه با شرکت تولیدکننده یا داروخانه ذی‌نفع تماس گرفته شود. این نوع جلسات باعث ایجاد انگیزه و مشارکت واقعی می‌شود و امید ایجاد می‌کند که کارهای بر زمین مانده سال‌های گذشته، با لطف خدا و تلاش مضاعف به سرانجام برسد.