۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

ظفرقندی: جلسات وزارت بهداشت نباید تشریفاتی و دورمیزی باشد

وزیر بهداشت، بر لزوم تغییر مدل عملکردی جلسات مدیریتی در وزارت بهداشت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در جلسه وبیناری «ارائه گزارش عملکرد مراحل استقرار و عملیات اجرایی پزشکی خانواده و نظام ارجاع» که روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ با حضور معاونان و مدیران وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران این طرح ملی گفت: استقرار نظام پزشکی خانواده یک اقدام بزرگ و ماندگار در چارچوب قانون و ساختار اجرایی کشور است.

وی در ادامه بر ضرورت «حمایت‌طلبی» از تمامی ظرفیت‌های استانی و محلی تأکید کرد و افزود: باید با تمامی افرادی که می‌توانند در پیشبرد این کار ملی موثر باشند، از استاندار و فرماندار تا ائمه جمعه، ارتباط درست و سازنده برقرار کرد.

وزیر بهداشت، آموزش و فرهنگ‌سازی را رکن اصلی موفقیت این طرح دانست و اظهار داشت: در کنار ارتقای زیرساخت‌ها و سیستم‌های ارجاع و نوبت‌دهی، باید بر «سواد سلامت» و «مراقبت از خود» تمرکز کنیم. اگر مردم سبک زندگی سالم، روش‌های پیشگیری و علائم بیماری‌های شایع را ندانند، بهترین سیستم‌ها نیز ابتر می‌مانند و حلقه اتصال درمان به درستی شکل نمی‌گیرد.

ظفرقندی همچنین به چالش کمبود پزشک در مناطق مختلف اشاره کرد و گفت: در بسیاری از شهرستان‌ها با کمبود پزشک مواجه هستیم که امیدواریم در جلسات آتی با راهکارهای تعاملی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، این مشکل که به عنوان پاشنه آشیل نظام سلامت محسوب می‌شود، مرتفع شود.

وزیر بهداشت بر لزوم تغییر مدل عملکردی جلسات مدیریتی تأکید و تصریح کرد: جلسات نباید صرفاً حول محور صدور بخشنامه یا نشست‌های تشریفاتی دورمیز باشد. جلسه باید تعاملی و میدانی باشد؛ به گونه‌ای که اگر درباره موضوعی همچون تأمین دارو بحث می‌شود، همان لحظه با شرکت تولیدکننده یا داروخانه ذی‌نفع تماس گرفته شود. این نوع جلسات باعث ایجاد انگیزه و مشارکت واقعی می‌شود و امید ایجاد می‌کند که کارهای بر زمین مانده سال‌های گذشته، با لطف خدا و تلاش مضاعف به سرانجام برسد.

حبیب احسنی پور

