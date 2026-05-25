وزیر نفت: تنگه هرمز به ابزار قدرت موثر ایران تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵) با وزیر نفت دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه، معاونان وزیر نفت و مدیران چهار شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش و همچنین معاون حقوقی و پارلمانی وزیر نفت حضور داشتند.

وی ادامه داد: وزیر نفت در این نشست گزارشی از اقدامات و برنامه‌های وزارت نفت طی ماه‌های اخیر، به‌ویژه در دوران جنگ ۴۰ روزه و پس از آن ارائه کرد. وی در حوزه‌های مختلف، از جمله خسارت‌های ناشی از جنگ و اقداماتی که برای جبران این خسارت‌ها انجام شده، توضیحاتی ارائه داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین درباره موضوعاتی نظیر توزیع بنزین، تأمین بنزین و سوخت مورد نیاز کشور، تأمین گاز مورد نیاز کشور و صنایع، و نیز اقدامات صورت‌گرفته در حوزه فروش و صادرات نفت گزارشی ارائه شد. وزیر نفت در بخش‌های مختلف مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی و تأمین سوخت کشور توضیحاتی را مطرح کرد.

رضایی ادامه داد: پاک‌نژاد، وزیر نفت تأکید کرد که با تلاش کارکنان صنعت نفت، خسارت‌های جنگ در همان ایام جبران شد و بخش‌های باقی‌مانده نیز جبران خواهد شد؛ جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر اقتدار خودش را نشان داد و برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ در پارس جنوبی برنامه‌ریزی شده و بخشی از ظرفیت‌ها بازگردانده شده است و بخش دیگر نیز جبران خواهد شد.

تدابیر لازم برای مقابله با محاصره دریایی اتخاذ شده است

وی ادامه داد: وزیر نفت در موضوع محاصره دریایی نیز تأکید کرد که تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شده است؛ همچنین بیان داشت که در دوران جنگ ۴۰ روزه، در حوزه فروش نفت در شرایط مناسبی قرار داشتیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: وزیر نفت با اشاره به ابعاد مختلف جنگ تاکید کرد که تنگه هرمز به ابزار قدرت مؤثر جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. همچنین پاک‌نژاد درباره وضعیت فعلی کشور نیز گفت که کشور روزهای سخت‌تر از شرایط فعلی را نیز پشت سر گذاشته و وضعیت کنونی نیز با همراهی مردم شریف ایران مدیریت خواهد شد.

تاکنون هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده است

وی ادامه داد: وزیر نفت در پاسخ به برخی مباحث مطرح‌شده درباره قیمت بنزین و احتمال افزایش قیمت نیز تأکید کرد که تاکنون هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده و در هر تصمیمی، مصالح مردم در نظر گرفته خواهد شد و خط قرمز ما فشار بر مردم است.

رضایی اظهار کرد: وزیر نفت همچنین درباره مصرف بنزین و گاز، مهم‌ترین راهکار را صرفه‌جویی و مدیریت مصرف عنوان کرد و افزود که برای هر سناریوی دشمن در وزارت نفت آمادگی وجود دارد و مدیران و کارکنان وزارت نفت با روحیه بسیجی تا پای جان ایستاده‌اند و تسلیم نخواهند شد.

رضایی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره موضوعات مرتبط با امنیت انرژی و صنعت نفت بیان کردند؛ از مجاهدت کارکنان صنعت نفت، به‌ویژه در ایام جنگ ۴۰ روزه، قدردانی کردند و بر استفاده از ظرفیت شرکا و هم‌پیمانان، به‌ویژه چین و روسیه در دیپلماسی انرژی تأکید شد. همچنین بر ضرورت مراعات مردم و پرهیز از گران‌سازی سوخت و انرژی تأکید و عنوان شد که در موضوع ناترازی‌ها و مشکلات حوزه انرژی، مدیریت مصرف بنزین راهکار مناسب‌تری نسبت به افزایش قیمت است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در ادامه، نسبت به ارقام بالای برخی قبوض گاز انتقاد شد. همچنین برخی اعضا نسبت به برخی انتصابات مسئله‌دار در وزارت نفت و نیز فساد در فروش نفت انتقاد کرده و بر ضرورت مبارزه جدی با مفسدان در این حوزه تأکید کردند. اعضای کمیسیون همچنین بر ضرورت شکست محاصره دریایی و مقابله با قاچاق سوخت تأکید کردند.