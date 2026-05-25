امیرعباس چوپان: امیدوارم با مدال طلا مردم ایران را خوشحال کرده باشم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس چوپان که در رقابت های کاپ آفریقا موفق به کسب مدال طلا شده است، در گفتگو با تلویزیون الجزایر در مورد سطح فنی این مسابقات گفت: اکثر جودوکاران سطح فنی بالایی داشتند و در چند مبارزه به سختی توانستم به پیروزی برسم.

وی ادامه داد: از مردم صبور ایران تشکر می کنم که همیشه حامی ورزشکاران بودند. امیدوارم با کسب این مدال طلا توانسته باشم به خوشحالی مردم عزیز کشورم کمک کنم.

چوپان در مورد برنامه هایش برای آینده نیز گفت: باید بتوانم از نظر تکنیک روی گاردهایی که دارم بیشتر تمرین کنم و قدرت و استقامتم را بالا ببرم. هدف ما این است که بتوانیم رنکینگ مان را در فدراسیون جهانی بالا ببریم و برای رویدادهای آینده آماده شویم.

وی ادامه داد: کسب مدال طلا حس بسیار خوبی است که در الجزایر تجربه کردم و امیدوارم بتوانیم در رویدادهای آینده هم این موفقیت را تکرار کنم و در بازی های آسیایی ناگویا هم برای کشورم افتخارآفرین باشم.