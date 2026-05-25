  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

روسیه: حمله تروریستی به یک کشتی حمل گاز خنثی‌ شد

روسیه: حمله تروریستی به یک کشتی حمل گاز خنثی‌ شد

سازمان امنیت فدرال روسیه اعلام کرد: در بازرسی از بدنه کشتی حمل گاز «آرنیوس» به مقصد ترکیه، مین‌های مغناطیسی هر کدام حاوی ۷ کیلوگرم مواد منفجره کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز دوشنبه گزارش داد که یک حمله تروریستی به کشتی حمل گاز «آرنیوس» که از بلژیک برای بارگیری وارد بندر اوست-لوگا در منطقه لنینگراد روسیه شده بود، خنثی شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، سازمان امنیت فدرال روسیه در این بیانیه اضافه کرد: در بازرسی از بدنه این کشتی که مقصد آن ترکیه بود، مین‌ های مغناطیسی هر کدام حاوی ۷ کیلوگرم مواد منفجره کشف شد که احتمال می رود این مین ها در یکی از کشورهای عضو ناتو تولید شده باشند.

کد مطلب 6840899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها