روسیه: حمله تروریستی به یک کشتی حمل گاز خنثی‌ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز دوشنبه گزارش داد که یک حمله تروریستی به کشتی حمل گاز «آرنیوس» که از بلژیک برای بارگیری وارد بندر اوست-لوگا در منطقه لنینگراد روسیه شده بود، خنثی شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، سازمان امنیت فدرال روسیه در این بیانیه اضافه کرد: در بازرسی از بدنه این کشتی که مقصد آن ترکیه بود، مین‌ های مغناطیسی هر کدام حاوی ۷ کیلوگرم مواد منفجره کشف شد که احتمال می رود این مین ها در یکی از کشورهای عضو ناتو تولید شده باشند.