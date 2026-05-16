۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰

رایزنی «پوتین» و رئیس امارات درباره تحولات منطقه

رئیس جمهور روسیه و رئیس امارات در تماسی تلفنی در خصوص اوضاع و تحولات جاری در غرب آسیا گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز شنبه با رئیس امارات تماس تلفنی برقرار کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور روسیه و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات در این تماس تلفنی در خصوص اوضاع و تحولات جاری در غرب آسیا و ایران گفتگو کردند.

مطابق با اعلام خبرگزاری اسپوتنیک، مقامات دو کشور در این رایزنی بر اهمیت ادامه تلاش‌ های سیاسی و دیپلماتیک برای دستیابی به صلح با احترام به منافع همه کشورهای منطقه تأکید کردند.

پوتین همچنین از طرف اماراتی برای کمک به حل مسائل بشردوستانه در خصوص درگیری ها در اوکراین تشکر کرد.

