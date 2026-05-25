پهپاد متخاصم با «آرش‌ کمانگیر» شکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعات گذشته، منطقه خلیج فارس شاهد به رخ کشیدن توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران بود. نیروهای مسلح کشورمان با استفاده از سامانههای نوین و با بهرهگیری از «آرشهای کمانگیر»، یک فروند پهپاد متجاوز را بر فراز آبهای راهبردی خلیج فارس هدف قرار داده و منهدم کردند.
این عملیات که با سامانهای دارای فناوری پنهانکار انجام شد، حامل پیامی روشن و محکم از طرف تهران است. مسئولان مربوطه تأکید کردهاند: «این نشانهای از جانب ماست که دیگر هیچ پرنده بدون سرنشین رادارگریزی نتواند بر آسمان خلیج فارس تسلط یابد.» این اقدام بار دیگر بر حاکمیت و امنیت بیچونوچرای ایران بر حریم هوایی خلیج فارس و آمادگی نیروهای دفاعی برای مقابله با هرگونه تعرض صحه گذاشت. جزئیات فنی و عملیاتی این سامانه جدید هنوز محرمانه اعلام شده است.
در همین حال، تردد شناورها در تنگه حساس هرمز با هماهنگی دقیق همچنان جریان دارد. تمامی شناورهایی که پیشتر مجوزهای لازم را برای عبور دریافت کرده بودند، پیشبینی میشود تا پایان امشب، مسیر خود را هم در کانال ورودی و هم در کانال خروجی این گذرگاه بینالمللی به پایان برسانند. این روند نشاندهنده امنیت و نظارت کارآمد بر رفتوآمد دریایی در یکی از حساسترین نقاط جهان است.
نیروهای مسلح کشورمان با استفاده از سامانههای نوین و با بهرهگیری از «آرش کمانگیر»، یک فروند پهپاد متجاوز را بر فراز آبهای خلیج فارس منهدم کردند.
