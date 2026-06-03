به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای روزنامه ینی شفق ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور در مراسم افتتاح پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر در آنکارا گفت: بحران ایران که از ۲۸ فوریه (۹ اسفندماه) آغاز شده و همچنان ادامه دارد، نقش راهبردی ترکیه در تأمین انرژی جهانی را بیش از پیش برجسته کرده است.
وی با اشاره به پیامدهای احتمالی تداوم تنشها در منطقه افزود: بسیاری از کشورها خود را برای احتمال ورود به رکود اقتصادی در صورت ادامه بحران تنگه هرمز آماده میکنند.
رئیسجمهور ترکیه همچنین اظهار کرد: جنگ روسیه و اوکراین و همچنین بحران تنگه هرمز به ما یاد داد که امنیت انرژی تنها یک موضوع مربوط به توسعه نیست، بلکه مستقیماً با حاکمیت ملی و امنیت کشورها درهم تنیده است.
اردوغان تأکید کرد که دولت ترکیه اهمیت ویژهای برای تنوعبخشی به منابع انرژی، افزایش بهرهوری و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر قائل است.
وی افزود: هدف از سیاست ملی انرژی ترکیه و معدن و همچنین راهبرد تقویت اتکا به منابع داخلی و انرژیهای تجدیدپذیر، پایان دادن ببه وابستگی ترکیه به منابع خارجی انرژی است.
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