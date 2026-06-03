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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۷

اردوغان: ادامه بحران تنگه هرمز اقتصاد جهان را وارد رکود می‌کند

اردوغان: ادامه بحران تنگه هرمز اقتصاد جهان را وارد رکود می‌کند

رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که در سایه تحولات و تنش‌های جاری منطقه، کشورش به یکی از مراکز اصلی و اثرگذار حوزه انرژی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای روزنامه ینی شفق ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور در مراسم افتتاح پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در آنکارا گفت: بحران ایران که از ۲۸ فوریه (۹ اسفندماه) آغاز شده و همچنان ادامه دارد، نقش راهبردی ترکیه در تأمین انرژی جهانی را بیش از پیش برجسته کرده است.

وی با اشاره به پیامدهای احتمالی تداوم تنش‌ها در منطقه افزود: بسیاری از کشورها خود را برای احتمال ورود به رکود اقتصادی در صورت ادامه بحران تنگه هرمز آماده می‌کنند.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین اظهار کرد: جنگ روسیه و اوکراین و همچنین بحران تنگه هرمز به ما یاد داد که امنیت انرژی تنها یک موضوع مربوط به توسعه نیست، بلکه مستقیماً با حاکمیت ملی و امنیت کشورها درهم تنیده است.

اردوغان تأکید کرد که دولت ترکیه اهمیت ویژه‌ای برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی، افزایش بهره‌وری و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قائل است.

وی افزود: هدف از سیاست ملی انرژی ترکیه و معدن و همچنین راهبرد تقویت اتکا به منابع داخلی و انرژی‌های تجدیدپذیر، پایان دادن ببه وابستگی ترکیه به منابع خارجی انرژی است.

کد مطلب 6849802

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