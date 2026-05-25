به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسجمهور در دولت سیزدهم، در مراسم اربعین شهادت سرلشکر پاسدار شهید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، که ظهر دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ در مسجد حضرت امیرالمؤمنین(ع) شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات متناقض ترامپ اظهار کرد: ترامپ آنقدر در این ایام مضطرب و مستاصل حرف زده که آنچه ابراز میکند، چه در صحبت و چه در توییت، فقط و فقط یک پیام دارد و آن استیصال است؛ف غیر از استیصال، ما از پیامهایش هیچ چیز درک نمیکنیم.
وی افزود: برداشت ما از حرفها، سخنان و پیامهای او، نهایت استیصال و درماندگی در صحنه نبرد است. او چون خودش گیج است، فکر میکند با این حرفهای ضدونقیض میتواند دیگران را هم به گیجی و ابهام در وضعیت مبتلا کند. وضعیت برای ما روشن است؛ او فقط دارد با این کارهایش، روز به روز خودش را بیش از پیش رسوا میکند.
مستشار دیوان عالی کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره رژیم حقوقی تنگه هرمز گفت: آبراه هرمز یک آبراه بینالمللی نیست، بلکه متعلق به کشورهای ساحلی این تنگه است؛ بقیه کشورهای دنیا برای بهرهبرداری از آبهای ساحلی هر کشور، باید مجوزهای لازم را از کشوری که ساحل سرزمینی در اختیار اوست و متعلق به اوست، بگیرند.
اسماعیلی گفت: خوشبختانه برای برقراری نظام حقوقی منسجم در ارتباط با تنگه هرمز، طرحی تهیه شده که من مطلع هستم و مفاد طرح را هم دیدهام و الان در کمیسیون امنیت ملی مجلس است. این طرح به طور طبیعی توسط نمایندگان محترم مجلس، چه در کمیسیون امنیت ملی و چه در صحن علنی مجلس، مورد اصلاح قرار خواهد گرفت. ما به لحاظ شأن و جایگاه سرزمینی خودمان و صاحباراده بودن در این موضوع، نظام حقوقی حاکم بر این تنگه را به عنوان کشور ساحلی، همچنین با همکاری کشور دوست و برادرمان عمان، باید تدوین کنیم. سایر کشورها حق مداخله در این قضیه را ندارند، ندارند و نخواهند داشت.
وی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت عمل به توصیه رهبری شهید در خصوص «حفظ اتحاد مقدس» تصریح کرد: رهبر عزیزمان راه شکست دشمن را در «ایران قوی» دانستند و خودشان بیان کردند که ایران قوی با مردم و با اتحاد بین اقشار مختلف مردم رقم میخورد. ما زمانی ایران قوی هستیم که یک پشتوانه حداکثری از مردم بصیر، آگاه و همیشه در صحنه داشته باشیم؛ مردمی که ثابت کردند بعد از شهادت امام و رهبر شهیدمان، خونِ امام شهیدمان هستند. اگر ما این مردم را داشته باشیم، میتوانیم ایران قوی را رقم بزنیم و ایران قوی است که دشمن را به زانو درمیآورد و این ایران قوی با اتحاد مردم رقم میخورد.
سخنگوی پیشین قوه قضاییه تصریح کرد: دشمن برای اینکه این ایران قوی شکل نگیرد، به فکر تفرقه بین صفوف مردم است و خوب درک کرده است که اگر تفرقه بین صفوف مردم رخ بدهد، ایران تضعیف خواهد شد و او میتواند در برابر ایران ضعیف به اهداف شوم خودش نائل بیاید. البته کور خوانده است. ایران به برکت خون شهدا، به برکت رهبری امام شهید و خلف صالح و شایسته ایشان در امتداد راه امام(ره) و رهبر شهید، و به برکت مردمی که خونخواه امام شهیدمان هستند و خواهان انتقام خون امام شهیدمان، و به برکت مردمی که میگویند «از حقوق حقه و مسلم خودمان ذرهای کوتاه نخواهیم آمد»، در همه میدانها، چه در میدان نبرد، چه در نبرد مذاکراتی و چه در میدان خدمت، مقاومت و ایستادگی کرده، پیروز بوده و هستند و خواهند بود.
