به گزارش خبرنگار مهر، مژگان فرهبد ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران مدارس استثنایی استان اصفهان اظهار کرد: با همکاری گسترده استان‌ها و تعامل سازنده با رسانه ملی، ظرفیت آموزشی قابل‌توجهی در سطح ملی ایجاد شده است که علاوه بر دانش‌آموزان، محتواهای ویژه‌ای را نیز با هدف افزایش تاب‌آوری و توانمندسازی خانواده‌های این عزیزان تولید و روانه آنتن کرده است.

وی با اشاره به نهضت تولید محتوا در این سازمان افزود: تاکنون بیش از ۱۵۰ محتوای آموزشی آفلاین و تخصصی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تولید شده است. هدف ما توسعه آموزش‌های حرفه‌ای در تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه در بخش اوتیسم است و در این مسیر از تمامی استان‌ها انتظار داریم پیشنهادها و ظرفیت‌های بومی خود را برای تقویت این روند ارائه دهند.

اصلاح ساختار برنامه‌های درسی و تجهیز مدارس

معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی به موضوع بازبینی بنیادین در متون آموزشی اشاره کرد و گفت: اصلاحات اساسی در محتوای دروس، فرآیندی زمان‌بر و نیازمند چارچوب‌های علمی دقیق است. این روند هم‌اکنون به‌صورت تخصصی در حال پیگیری است تا تغییراتی ماندگار و باکیفیت در نظام آموزشی این گروه از دانش‌آموزان شکل بگیرد.

فرهبد همچنین بر به‌روزرسانی تجهیزات و ساماندهی نیروی انسانی تأکید کرد و بیان داشت: در طرح‌های جدید ساماندهی، تقویت حوزه‌های تربیت‌بدنی، امور پرورشی و ساعت تلفیقی در مقطع ابتدایی به طور ویژه دیده شده است. همچنین با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، اجرای دقیق «پروژه مهر» و نظارت مستمر بر مدارس با جدیت دنبال می‌شود تا خدمات آموزشی در بالاترین سطح ممکن ارائه گردد.

تدوین برنامه چهارساله برای خروج از روزمرگی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رویکرد تحولی سازمان اشاره کرد و گفت: از سال گذشته تدوین برنامه چهارساله تعلیم و تربیت استثنایی کلید خورده است. این برنامه مبتنی بر شاخص‌های دقیق و آینده‌نگرانه طراحی شده تا نظام آموزشی ما از وضعیت روزمرگی خارج شده و در پایان این دوره، به یک ارزیابی روشن و علمی از مسیر طی‌شده دست یابیم.

فرهبد ضمن تمجید از ترکیب نیروهای جوان و باسابقه در این حوزه تصریح کرد: فعالیت در آموزش و پرورش استثنایی بیش از هر چیز نیازمند عشق و دغدغه‌مندی است. نیروهای باسابقه باید تجربیات خود را به نسل جدید منتقل کنند. اگرچه در سال گذشته برخی محدودیت‌ها مانع اجرای بعضی دوره‌های حضوری شد، اما توانستیم از دل همین چالش‌ها، فرصت‌های نوی در فضای مجازی و تولید محتوای تخصصی خلق کنیم که افتخاری برای کل نظام تعلیم و تربیت کشور است.