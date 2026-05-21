به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری لاکه ظهر پنجشنبه در کارگروه آرد و نان با بیان اینکه در برخی روستاهای رودبار ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم تحت پوشش کمیته امداد هستند، اظهار کرد: کارت‌های صندوق ولایت در اختیار این افراد است اما نانواها یا فرصت یا آگاهی کافی برای کنترل این کارت‌ها را ندارند و یکی از تراکنش‌های نامتعارف در سامانه، تعداد بالای نان مصرفی است.

وی افزود: ما بارها با دستگاه‌های مختلف از جمله استانداری و اتحادیه نانواها مکاتبه کرده و اعلام کردیم که الگوی زندگی در شهرستان رودبار به دلیل پراکندگی جمعیت، متفاوت و متمایز از جاهای دیگر مانند رشت است و نباید با یک فرمول واحد مقایسه شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار با اشاره به اینکه تنها ابزار قابل دسترس برای جریمه نانواها، کاهش سهمیه آرد آنهاست، گفت: این موضوع مورد اعتراض نانواهاست. وقتی ما یک واحد نانوایی را جریمه و سهمیه‌اش را کم می‌کنیم، در عمل مردم آن منطقه را بی‌نان کرده‌ایم.

نصیری لاکه با بیان اینکه قیمت نان دو سال است تغییر نکرده و یارانه نان یک سال است پرداخت نشده، خاطرنشان کرد: هزینه بیمه، هزینه سبد خانوار و سایر هزینه‌ها افزایش یافته و نانوا گاهی مجبور به کم‌فروشی می‌شود. معیشت نانوا نمی‌چرخد و این موضوع توجیه‌پذیر نیست. نانوا ناراضی است، دولت ناراضی است، مردم ناراضی هستند. هر سه ضلع این مثلث ناراضی هستند و لازم است در بحث نان، اداره غله و سایر حوزه‌ها بازنگری اساسی انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: ما به عنوان دستگاه دولتی اگر تصمیمات نسنجیده بگیریم، تبعات جبران‌ناپذیری برای امنیت ملی و جامعه ایجاد خواهد شد.