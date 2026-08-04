اجرای پویش «لبخند تندرستی» در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه رحمانی با اعلام آغاز پویش «لبخند تندرستی» اظهار کرد: بخشی از مددجویان تحت پوشش بهزیستی به دلیل هزینه‌های درمانی خارج از تعهد بیمه‌های پایه با مشکلات جدی مواجه هستند و این پویش با هدف کاهش این فشار مالی و حمایت از روند درمان آنان اجرا می‌شود.

وی افزود: علاوه بر کمک به تأمین هزینه‌های درمان، یکی از اهداف اصلی این پویش، پیشگیری از تشدید بیماری‌ها و معلولیت‌ها از طریق فراهم کردن دسترسی به‌موقع مددجویان به خدمات درمانی و مراقبتی است.

مدیرکل بهزیستی مازندران با دعوت از خیران، نیکوکاران، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و عموم مردم برای مشارکت در این طرح گفت: همراهی اقشار مختلف جامعه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش دغدغه‌های درمانی خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی داشته باشد و زمینه بهره‌مندی آنان از خدمات مورد نیاز را فراهم کند.

رحمانی با اشاره به هدف‌گذاری این پویش تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده است تا با استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی، منابع لازم برای حمایت درمانی حداقل ۵۰ درصد از مددجویان واجد شرایط استان تأمین شود.

وی تأکید کرد: مشارکت در این پویش تنها یک کمک مالی نیست، بلکه اقدامی مؤثر در راستای حفظ سلامت، ارتقای کیفیت زندگی و صیانت از کرامت جامعه هدف بهزیستی به شمار می‌رود.

مدیرکل بهزیستی مازندران ابراز امیدواری کرد با همراهی خیران و ظرفیت‌های اجتماعی استان، بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمانی مددجویان تأمین شده و امکان ادامه روند درمان آنان فراهم شود.

پویش «لبخند تندرستی» از ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ در استان مازندران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند کمک‌های خود را به حساب مشارکت‌های مردمی بهزیستی مازندران واریز کنند.