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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

اجرای پویش «لبخند تندرستی» در مازندران

اجرای پویش «لبخند تندرستی» در مازندران

ساری- مدیرکل بهزیستی مازندران از برگزاری پویش «لبخند تندرستی» با هدف جذب مشارکت‌های مردمی برای تأمین بخشی از هزینه‌های درمانی مددجویان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه رحمانی با اعلام آغاز پویش «لبخند تندرستی» اظهار کرد: بخشی از مددجویان تحت پوشش بهزیستی به دلیل هزینه‌های درمانی خارج از تعهد بیمه‌های پایه با مشکلات جدی مواجه هستند و این پویش با هدف کاهش این فشار مالی و حمایت از روند درمان آنان اجرا می‌شود.

وی افزود: علاوه بر کمک به تأمین هزینه‌های درمان، یکی از اهداف اصلی این پویش، پیشگیری از تشدید بیماری‌ها و معلولیت‌ها از طریق فراهم کردن دسترسی به‌موقع مددجویان به خدمات درمانی و مراقبتی است.

مدیرکل بهزیستی مازندران با دعوت از خیران، نیکوکاران، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و عموم مردم برای مشارکت در این طرح گفت: همراهی اقشار مختلف جامعه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش دغدغه‌های درمانی خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی داشته باشد و زمینه بهره‌مندی آنان از خدمات مورد نیاز را فراهم کند.

رحمانی با اشاره به هدف‌گذاری این پویش تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده است تا با استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی، منابع لازم برای حمایت درمانی حداقل ۵۰ درصد از مددجویان واجد شرایط استان تأمین شود.

وی تأکید کرد: مشارکت در این پویش تنها یک کمک مالی نیست، بلکه اقدامی مؤثر در راستای حفظ سلامت، ارتقای کیفیت زندگی و صیانت از کرامت جامعه هدف بهزیستی به شمار می‌رود.

مدیرکل بهزیستی مازندران ابراز امیدواری کرد با همراهی خیران و ظرفیت‌های اجتماعی استان، بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمانی مددجویان تأمین شده و امکان ادامه روند درمان آنان فراهم شود.

پویش «لبخند تندرستی» از ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ در استان مازندران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند کمک‌های خود را به حساب مشارکت‌های مردمی بهزیستی مازندران واریز کنند.

کد مطلب 6908332

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