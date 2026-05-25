عملیات روانی ابزار اصلی دشمن در جنگ شناختی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی حیدری عصر دوشنبه در آیین گرامیداشت شهدای خدمت و سالروز فتح خرمشهر که در دانشگاه مراغه برگزار شد، اظهار کرد: امروز تبیین ابعاد مختلف جنگ شناختی در مراکز علمی و آموزشی برای آگاهسازی نسل جوان یک ضرورت حیاتی است. دشمن با بهرهگیری از شبکههای وسیع رسانهای و فضای مجازی، تلاش میکند تا باورها و اعتماد مردم نسبت به نظام، ولایت فقیه و نیروهای مسلح را تضعیف کند.
وی ولایت فقیه را رکن رکین و نقطه قوت اصلی جمهوری اسلامی دانست و افزود: دشمن بهخوبی درک کرده است که رهبری حکیمانه، عامل اصلی وحدت و اقتدار ملت است؛ از این رو، حجم گستردهای از عملیات تبلیغاتی خود را علیه این جایگاه متمرکز کرده است.
سرهنگ حیدری با گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر، خاطرنشان کرد: این فتح تاریخی در زمانی رخ داد که تمامی قدرتهای جهانی پشتیبان رژیم بعث بودند، اما ایمان و وحدت ملت ایران نشان داد که تکیه بر نصرت الهی هر ناممکنی را ممکن میسازد.
فرمانده سپاه مراغه در ادامه به مدل امنیتی کشور اشاره کرد و گفت: امنیت ما برخلاف کشورهای وابسته، «مردمپایه» و مبتنی بر ساختار موزاییکی دفاعی است. همین حضور هوشمندانه مردم در تمامی صحنهها، از دفاع مقدس تا مقابله با فتنهها، بزرگترین سرمایه نظام بوده و مانع از اختلال در ساختار دفاعی کشور شده است.
وی در پایان با اشاره به دستاوردهای دفاعی و موشکی، بر نقش راهبردی دانشگاهها تأکید کرد و یادآور شد: اقتدار امروز ما در حوزههای پهپادی، راداری و صنایع دفاعی، حاصل مجاهدت دانشمندان جوان و نخبگان دانشگاهی است. دانشگاهها باید با تولید قدرت علمی و فناوری، پیشران اصلی بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات نوین باشند.
