  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

اردوی جهادی سلامت با حضور خادمیاران رضوی در مراغه

اردوی جهادی سلامت با حضور خادمیاران رضوی در مراغه

مراغه- جمعی از پزشکان بسیجی و خادمیاران رضوی آذربایجان شرقی در قالب اردوی جهادی سلامت، خدمات درمانی و دارویی رایگان به اهالی روستای داش آتان مراغه ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مجیدی روز شنبه گفت: ارودی جهادی یک روزه با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان به مناطق کم برخوردار روستایی در مراغه برگزار شد.

جعفر مجیدی افزود: در این طرح به اهالی روستای داش آتان و منطقه، خدمات رایگان شامل ویزیت، توزیع دارو، مشاوره تربیتی، مشاوره حقوقی و دنداپزشکی ارائه شد.

وی اضافه کرد: همچنین با حضور پزشک عمومی و بهیاران، طرح کنترل فشار و تست قند خون انجام شد.

مسئول کانون سلامت خدمت رضوی اظهار کرد: در این طرح برای حدود ۳۰۰ نفر از اهالی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان خدمات درمانی و دارویی رایگان ارائه شد.

مجیدی گفت: در این طرح بیش از ۵۰۰ قلم دارو تامین و در اختیار مراجعه کنندگان قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال ۲ اردوی جهادی در روستاها و مناطق محروم استان اجرا شده و ۱۰ اردوی دیگر نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6838632

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها