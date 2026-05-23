اردوی جهادی سلامت با حضور خادمیاران رضوی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مجیدی روز شنبه گفت: ارودی جهادی یک روزه با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان به مناطق کم برخوردار روستایی در مراغه برگزار شد.

جعفر مجیدی افزود: در این طرح به اهالی روستای داش آتان و منطقه، خدمات رایگان شامل ویزیت، توزیع دارو، مشاوره تربیتی، مشاوره حقوقی و دنداپزشکی ارائه شد.

وی اضافه کرد: همچنین با حضور پزشک عمومی و بهیاران، طرح کنترل فشار و تست قند خون انجام شد.

مسئول کانون سلامت خدمت رضوی اظهار کرد: در این طرح برای حدود ۳۰۰ نفر از اهالی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان خدمات درمانی و دارویی رایگان ارائه شد.

مجیدی گفت: در این طرح بیش از ۵۰۰ قلم دارو تامین و در اختیار مراجعه کنندگان قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال ۲ اردوی جهادی در روستاها و مناطق محروم استان اجرا شده و ۱۰ اردوی دیگر نیز برگزار خواهد شد.