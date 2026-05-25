به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عطاالله میرزاده، شامگاه دوشنبه آیین تشییع پیکر یکی از شهدای حملات اخیر آمریکا، با تسلیت شهادت این جوان، اظهار داشت: در برابر دشمنی که حرف زیاد و بلوف فراوان میزند، نباید به دروغهایش اهمیت داد. یکی از شبکههای خبری خارجی در راستیآزمایی اعلام کرد رئیسجمهور آمریکا بیش از ۱۷ هزار دروغ گفته است.
وی با اشاره به شهادت یک جوان در حملات اخیر آمریکا به قایقهای سپاه، افزود: این شهید عزیز، جوان صیادی بود که در دوران عقد، مقدمات عروسی خود را فراهم میکرد. پیکر مطهرش در دریا افتاد و پس از مدتی پیدا شد.
امام جمعه موقت بندرعباس با استناد به آیهای از سوره نساء، خاطرنشان کرد: خداوند میفرماید در برابر دشمن سست نشوید؛ اگر کوتاه بیایید، دشمن جری میشود. آمریکا بارها با حمله نظامی قصد تضعیف کشور را داشت اما چون رزمندگان محکم ایستادند و مردم در خیابانها حضور داشتند، ناچار به مذاکره شد.
وی گفت: دشمن در روزهای اول به برخی هموطنان پیغام میداد که ما حمله کردهایم تا شما بر علیه نظام اسلامی به خیابان بیایید، اما مردم برای دفاع از نظام و انقلاب به میدان آمدند و محکم ایستادند و در تکمیل حرکت مردم دیپلماتهای ما نیز تاکنون قرص و محکم عمل کردهاند.
میرزاده با اشاره به سالروز آزادی خرمشهر، اضافه کرد: یک فرمانده گردان در آن دوران نقل میکرد که ۱۵ ساله بودم و ۱۳ شبانهروز پوتین از پا درنیاوردم. برخی لشکرهای ما برای آزادی خرمشهر ۷۰ درصد جانباز و شهید دادند و بدانیم که آزادی خرمشهر بدون مقاومت و خوندادن ممکن نبود.
وی تأکید کرد: تفاوت ما با دشمن در امید به خداست. در جنگ تحمیلی از ۱۹ کشور اسیر گرفتیم. امروز نیز باید مراقب باشیم و ملاک عمل خود را ولیفقیه قرار دهیم و توجه داشته باشیم که کسی مشمول دعای خیر ولیامر است که در مسیر او حرکت کند.
امام جمعه موقت بندرعباس در پایان با اشاره به نحوه برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی مانند بیحجابی و بینمازی، تصریح کرد: باید مانند شهید چمران عمل کنیم که با اخلاق و مهربانی، افراد را به مسیر خدا باز میگرداند.
