به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراقی و منابع محلی، انفجارهایی مهیب بامداد (دوشنبه) دراستان سلیمانیه، واقع در منطقه کردستان عراق در شمال این کشور به وقوع پیوست.
طبق اعلام منابع یاد شده، تأسیسات و پایگاههای گروههای تروریستی و تجزیهطلب در سلیمانیه چند مرتبه هدف حملات پهپادی سنگین قرار گرفته است.
"صابریننیوز" دراینباره گزارش داد که مقرهای مربوط به گروههای تروریستی مانند «کومله» و «پژاک» در این حملات نابود شدند.
همچنین هتل «گرند میلنیوم» در مرکز شهر سلیمانیه هدف اصابت مستقیم پهپادی انهدامی قرار گرفت.
