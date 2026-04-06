به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراقی و منابع محلی، انفجارهایی مهیب بامداد (دوشنبه) دراستان سلیمانیه، واقع در منطقه کردستان عراق در شمال این کشور به وقوع پیوست.

طبق اعلام منابع یاد شده، تأسیسات و پایگاه‌های گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب در سلیمانیه چند مرتبه هدف حملات پهپادی سنگین قرار گرفته است.

"صابرین‌نیوز" دراین‌باره گزارش داد که مقرهای مربوط به گروه‌های تروریستی مانند «کومله» و «پژاک» در این حملات نابود شدند.

همچنین هتل «گرند میلنیوم» در مرکز شهر سلیمانیه هدف اصابت مستقیم پهپادی انهدامی قرار گرفت.