  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۴۹

انهدام مقرهای گروه‌های تجزیه‌طلب در سلیمانیه عراق

رسانه‌های عراقی بامداد دوشنبه از حملات پهپادی به مخفیگاه‌های گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب ضد ایرانی در منطقه کردستان عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراقی و منابع محلی، انفجارهایی مهیب بامداد (دوشنبه) دراستان سلیمانیه، واقع در منطقه کردستان عراق در شمال این کشور به وقوع پیوست.

طبق اعلام منابع یاد شده، تأسیسات و پایگاه‌های گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب در سلیمانیه چند مرتبه هدف حملات پهپادی سنگین قرار گرفته است.

"صابرین‌نیوز" دراین‌باره گزارش داد که مقرهای مربوط به گروه‌های تروریستی مانند «کومله» و «پژاک» در این حملات نابود شدند.

همچنین هتل «گرند میلنیوم» در مرکز شهر سلیمانیه هدف اصابت مستقیم پهپادی انهدامی قرار گرفت.

کد مطلب 6792732

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها