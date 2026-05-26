احتمال وزش باد شدید و بارش در ارتفاعات استان ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی پیش‌رو اظهار کرد: پایدار بودن وزش باد نسبتاً شدید و افزایش نسبی دما در دستور کار است؛ همچنین احتمال بارش‌های خفیف و نقطه‌ای در برخی نقاط، به‌ویژه در ارتفاعات وجود دارد.

وی با بیان اینکه وزش باد شدید در کشور عراق نیز می‌تواند منجر به نفوذ گرد و غبار شود، افزود: این سامانه ناپایدار امروز از استان خارج می‌شود و از سه‌شنبه، وزش باد پدیده غالب خواهد بود؛ در این روزها احتمال غبار و افت کیفیت هوا در برخی نقاط، به‌ویژه نواحی مرزی وجود دارد.

کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوا امروز نسبت به دیروز حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش خواهد یافت، اما طی روزهای آینده تا چهارشنبه و پنجشنبه، نوسانات دمایی محسوسی نخواهد داشت.