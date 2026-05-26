به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی سمنان در محل فرمانداری خواستار توجه به مطالبات و رفع نیازهای زیرساختی شد و ادامه داد: این مهم می طلبد تا برای تخصیص اعتبارات و توسعه زیرساخت ها تلاش های بیشتری صورت گیرد.

وی توضیح داد: اگر چه بخش قابل توجهی از اعتبارات شهرستان پیرامون متوازن اختصاص یافته اما باید برای شتاب گیری در پروژه ها سهم شهرستان ویژه تر دنبال شود.

فرماندار سمنان تخصیص منابع و جذب اعتبارات را برای اجرای طرح ها در سال آینده موثر دانست و افزود: کوتاهی دستگاه ها در جذب این اعتبارات پذیرفتنی نیست و با مدیران کم کار برخورد می شود.

صمیمیان از پیگیری استاندار برای تخصیص بخشی از اعتبارات اوراق تامین تقدیر کرد و اظهار داشت: در ادامه مسیر دستگاه ها باید فرایند جذب منابع را پیگیری کنند.

وی با تاکید به اینکه عمده منابع اعتباری از حوزه ملی است، اضافه کرد: دستگاه ها باید برای جذب حداکثری این سهم تلاش کنند.

فرماندار سمنان افزود: تالار مرکزی، موزه بزرگ سمنان، طرح های آب و فاضلاب، مدارس فرسوده و غیره از پروژه هایی که سال ها مسکوت و نیمه تمام ماندند و برای تکمیل و بهره برداری دستگاه ها باید پیگیر جذب اعتبارات شوند.

صمیمیان رسیدگی به موضوع تراکم بالای دانش آموزی و محورهای حادثه خیر سمنان را در اولویت دانست و ادامه داد: حل این چالش ها نیاز به اولویت تخصیص اعتبارات و برنامه ریزی استانی و ملی دارد.

وی توضیح داد: ظرفیت های قانونی نظیر مولد سازی و جذب منابع ملی به منظور توسعه زیرساخت ها و اجرای پروژه های نیمه تمام باید به کار گرفته شوند.