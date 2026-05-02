تخصیص ۵۱۴ میلیارد تومان اعتبار به سمنان؛ سرعت جذب اعتبارات بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان سمنان در محل فرمانداری مجموع اعتبارات را ۵۶۸ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان ۵۱۴ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات جذب شدند خطاب به دستگاه های اجرایی، توصیه کرد: مدیران باید نسبت به جذب منابع مالی اقدام کرده و روند آن را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.

فرماندار سمنان با تاکید به اینکه منابع تخصیصی باید در همان حوزه معین شده صرف شود، تصریح کرد: هر گونه هزینه کرد غیر از این محل یا در جای دیگر مشمول پیگیری است.

صمیمیان سند توسعه و پیشرفت شهرستان را مبنای برنامه ریزی عنوان کرد و اظهار داشت: تخصیص منابع باید متناسب با این سند هزینه شود.

وی ادامه داد: در بین پروژه ها صرف اعتبارات برای مواردی نظیر نوسازی مدارس، حوزه درمان، تقویت گردشگری و تکمیل مجتمع آموزشی اوتیسم مورد تاکید است که انتظار می‌رود با هم افزایی این پروژه های توسعه ای شتاب بیشتری گیرد.