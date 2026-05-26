شهرام موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده‌باش ۸۹ گروه دامپزشکی برای نظارت بر ذبح دام‌های عید قربان امسال در استان، اظهار کرد: ۴۵ تیم ثابت و ۴۴ تیم سیار، کار نظارت بر ذبح دام قربانی را در استان اصفهان انجام می‌دهند.

به گفته وی، ۴۰ دامپزشک، ۷۶ بازرس گوشت و ۵۰ ناظر شرعی بر ذبح دام قربانی در ۲۸ شهرستان این استان نظارت خواهند کرد تا از سلامت دام‌ها و رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه تمامی خدمات دامپزشکی در روز عید قربان در سراسر نقاط استان به صورت رایگان ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: این تیم‌ها از نخستین ساعات صبح آماده خدمت‌رسانی هستند.

موحدی افزود: هدف اصلی این اقدام، تضمین بهداشت عمومی جامعه و اطمینان از سلامت فرآورده‌های خام دامی است.

ذبح دام در خانه ممنوع

مدیرکل دامپزشکی اصفهان در ادامه تأکید کرد: برای حفظ سلامت خانواده‌ها و پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک، حتماً از خدمات بازرسی ویژه عید قربان استفاده کرده و از ذبح دام در خانه یا خیابان به طور جدی خودداری شود.

موحدی با هشدار درباره خطرات ذبح غیرمجاز ابراز کرد: تشخیص بسیاری از بیماری‌ها فقط در مرحله معاینه زنده دام امکان‌پذیر است و بازرسی بعد از کشتار کافی نیست. بنابراین، سلامت گوشت قربانی تنها زمانی تضمین می‌شود که دام پیش از ذبح توسط دامپزشک معاینه شده و فرآیند ذبح تحت نظارت شرعی انجام شود.

وی افزود: ریختن خون و ضایعات دام در معابر عمومی، نه‌تنها آلودگی محیط‌زیست را به همراه دارد بلکه خطر گسترش بیماری‌ها را افزایش می‌دهد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: از همه شهروندان تقاضا داریم به هیچ وجه اقدام به ذبح در پیاده‌روها، خیابان‌ها یا درب منازل نکنند و حتماً به کشتارگاه‌های مجاز مراجعه کنند.