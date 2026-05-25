تحلیل مقام سابق اسرائیلی از شکست راهبرد نتانیاهو در برابر ایران

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، دنی سیترینوویچ، رئیس سابق میز ایران در سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی، در یادداشتی اذعان کرد که راهبرد بنیامین نتانیاهو در قبال ایران شکست خورده و ادعاهای مربوط به «دستاوردهای جنگ» بیشتر به تمسخر شبیه است.

وی با اشاره به جنگ مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نوشت: هدف اولیه این جنگ، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و اجرای پروژه تغییر حکومت در تهران بود، اما این طرح از ابتدا بر پایه شناختی ناقص و محاسباتی اشتباه درباره ایران شکل گرفته بود.

این مقام سابق اطلاعاتی رژیم صهیونیستی تأکید کرد طراحان جنگ، هم توان و تاب‌آوری جمهوری اسلامی ایران را دست‌کم گرفتند و هم تصور نادرستی از تحولات داخلی ایران داشتند. به گفته وی، تنها چند روز پس از آغاز جنگ، ایده تغییر نظام عملاً شکست خورد و آمریکا نیز از ادامه برخی سناریوهای بی‌ثبات‌سازی عقب‌نشینی کرد.

سیترینوویچ در ادامه اذعان کرد که با وجود جنگ، نه برنامه موشکی ایران محدود شد و نه حمایت تهران از متحدان منطقه‌ای‌اش کاهش یافت. وی همچنین نوشت ایران همچنان حجم قابل توجهی اورانیوم غنی‌شده در اختیار دارد و توافق احتمالی با آمریکا نیز دستاوردی فراتر از تعهدات محدود نظارتی نخواهد داشت.

رئیس سابق میز ایران در سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی همچنین تصریح کرد جنگ موجب تشدید بحران انرژی و آسیب به اقتصاد جهانی شد و در آمریکا نیز این تصور شکل گرفته که تل‌آویو واشنگتن را وارد جنگی پرهزینه و ناموفق کرده است.

وی در پایان تأکید کرد نتایج جنگ نشان داد راهبرد بنیامین نتانیاهو علیه ایران با شکست مواجه شده و بعید است رؤسای جمهور آینده آمریکا حاضر شوند بار دیگر وارد چنین ماجراجویی‌ای شوند.